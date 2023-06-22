Помощник президента РФ Владимир Мединский анонсировал выход учебника по истории России с главой об СВО

Владимир Мединский приехал в Екатеринбург на открытие стелы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помощник президента России Владимир Мединский анонсировал выход новых учебников для школьников по истории уже с сентября. По его словам, в новых учебных пособиях добавится информация о проведении СВО, а также будут опубликованы карты с учетом новых территорий РФ.

Об этом он сообщил во время торжественной церемонии открытия стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге.

- История преподается до сегодняшнего дня. В соответствии с этим стандартом, события будут заканчиваться тем, что успели написать, то есть 2022 годом. Последняя глава – Специальная военная операция и связанные с нею события, которые происходили в стране, - сообщил Владимир Мединский после церемонии.

Помощник президента Владимира Путина прибыл в Екатеринбург 21 июня. За день до торжественной церемонии открытия стелы в центре города, он посетил Ельцин Центр. Владимир Мединскй провел встречу в образовательном центре «Кванториум», а потом ненадолго зашел в музей первого президента России, сообщили в пресс-службе Центра.

Утром 22 июня, в День памяти и скорби, Мединский обратился к ветеранам, труженикам тыла и почетным гостям Екатеринбурга. Он озвучил послание от президента России Владимира Путина.

Стелу открыли утром 22 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Глубоко символично, что Екатеринбург стал одним из первых, кто удостоился этой награды. Урал всегда был крупным промышленным регионом – опорным краем державы. Уверен, что нынешнее событие займет достойное место в богатой палитре мероприятий, посвященных 300-летию Екатеринбурга, который совсем скоро будет отмечать Свердловская область и вся Россия. Послужит сбережению нашей исторической памяти, воспитанию молодежи, гордости за трудовые свершения предков, - передал слова президента Владимир Мединский.

Помимо Владимира Мединского на открытии стелы также присутствовали глава Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

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