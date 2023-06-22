Пять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и легковушками в Екатеринбурге

На место аварии прибыли автоинспекторы. Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге в районе Сортировки произошло массовое ДТП с участием двух легковушек и двух автобусов. В аварии пострадали пять человек. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Авария случилась днем 22 июня на улице Технической. Водитель автобуса №083 при построении не уступил дорогу другому водителю общественного транспорта №014. Из-за этого и произошло столкновение. Потом столкнулись еще две легковушки: Honda и Hyundai.

- В результате ДТП травмы получили пять человек, четверых из них госпитализировали в лечебное учреждение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД.

На участке дороги образовалась пробка. Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

На место аварии прибыли автоинспекторы. Сейчас они разбираются в причинах ДТП и выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент на участке дороги образовалась пробка. Сотрудники ГИБДД регулируют транспорт. А также они опрашивают участников аварии и устанавливают личности водителей и пострадавших.

- По факту ДТП проводится проверка, в рамках которой будет дана оценка деятельности должностных лиц автотранспортного предприятия, чьи автобусы и водители стали участниками ДТП, - добавили в Госавтоинспекции.

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