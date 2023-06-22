В Нижнем Тагиле четверо детей жили в квартире без батареи, кроватей и обоев

Малыши, по словам очевидцев, были одни всю ночь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в одном из домов на улице Энтузиастов соседи стали свидетелями неприятной картины. В квартире, где царил жуткий беспорядок, обнаружили четверых детей, самому младшему из которых было лишь два года, а самому старшему – 10 лет.

Малыши находились абсолютно одни, при этом квартира выглядела ужасно. Внутри не было ни батарей, ни элементарной мебели, ни даже обоев. Вместо кровати на полу лежал старый матрас. Самый маленький ребенок был укутан в тонкое одеяльце.

Шокирующие кадры из квартиры были опубликованы в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте». Как сообщают подписчики, маму малышей часто встречают в увеселительных заведениях.

- Она часто употребляет спиртные напитки. До приезда полицейских 10 июня дети были всю ночь одни. Мы беспокоимся за их безопасность. Считаем, что нужно принять срочные меры, так как опасные условия угрожают здоровью детей, - сообщили одна из подписчиц.

В пресс-группе полиции Нижнего Тагила «КП-Екатеринбург» подтвердили, что семья состоит на профилактическом учете. Многодетную мать уже привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

- Мать привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей. В настоящее время дети помещены в центр социальной помощи и находятся под присмотром специалистов. Их дальнейшая судьба решается, - уточнили в полиции Нижнего Тагила.

Дальнейшую судьбу малышей будут решать представители опеки. Неравнодушные тагильчане, обеспокоенные судьбой ребят, уже объединились, чтобы собрать вещи и детские смеси для изъятых малышей.

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