Робот-пылесос PVCR 1229 WI-FI IQ Home Aqua: уборка – больше не проблема

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Уборка в большой квартире или загородном доме больше не проблема с роботом-пылесосом PVCR 1229 WI-FI IQ Home Aqua от Polaris. Благодаря емкому аккумулятору пылесос может работать без подзарядки до 150 минут. Он умеет хорошо ориентироваться в пространстве и сам вернется на базу, когда закончит уборку или будет близок к разрядке.

Гаджетом можно управлять из любого места через приложение в смартфоне IQ Home, которое устанавливается без дополнительного оборудования. Пылесос работает с голосовыми помощниками Алиса, Маруся, Салют и Google-ассистентом. IQ Home управляется со Smart watch IOS и Android. Экосистема умного дома надежна и базируется на собственных серверах производителя, что гарантирует бесперебойную работу прибора.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Приложение предусматривает русскоговорящую поддержку и любое количество пользователей с настройкой индивидуальных прав. Простое и эффективное управление через приложение позволяет легко построить индивидуальный сценарий работы и задать расписание по дням и часам. Там же отображается информация о необходимости замены расходных материалов.

Выбирайте из нескольких режимов работы гаджета: точечная уборка, вдоль стен, по автоматическому или случайному маршруту. Робот способен на влажную и сухую уборку, что позволит сделать пол по-настоящему чистым. Электрощëтка и фильтр HEPA 12 соберёт даже микрочастицы пыли.

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