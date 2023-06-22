Бизнес Екатеринбурга получил уникальную возможность рассказать о себе на экранах Gallery по всему городу. Оплата — только за гарантированный результат

Крупнейший цифровой оператор наружной рекламы Gallery предлагает екатеринбургским предпринимателям качественно новый метод размещения DOOH. «Плюс» действует по принципу Programmaticguaranteed: клиент платит за гарантированный результат кампании — фиксированное количество рекламных контактов (OTS) либо заданное число показов. В распоряжении рекламодателей 130 экранов в лучших локациях. Gallery предоставляет размещение под ключ: от разработки макета до расширенной postcampaign аналитики. Рекламная кампания стартует в течение суток с момента заказа.

В рамках кампании можно настроить по дням недели и часовым интервалам, а также выбирать конкретные районы в желаемых городах для размещения. Дополнительная возможность «Плюса» — профилирование адресной программы. Его осуществляют с помощью технологий Big Data. Аналитику аудитории каждой рекламной конструкции проводят в два этапа:

1.Формируют массив MAC-адресов потребителей, которые проезжали мимо цифрового экрана за последние 30 дней.

2.Готовый сегмент дополняют данными «Яндекс.Аудитории» или MyTarget по ряду параметров: пол, возраст, доход, интересы, город проживания.

Затем подбирают оптимальную адресную программу, которая существенно увеличит эффект кампании — последующие медиаизмерения покажут, что доля целевой аудитории для таких билбордов заметно выше.

Гибкая закупка и настройка DOOH с оплатой за результат: возможности продукта

1) Оперативный запуск рекламы с федеральным охватом — помимо экранов в Екатеринбурге, цифровая сеть Gallery располагает цифровыми билбордами в самых удачных локациях 20 других крупнейших городов России.

2) Существенное расширение адресной программы с охватом ЦА без увеличения бюджета кампании.

3) Запуск небольших флайтов на одном или нескольких цифровых билбордах рядом с точками продаж той или иной компании.

4) Гибкая настройка рекламы по обширному ряду параметров, включая погоду и пробки. Кроме того, Gallery выгружает сегменты MAC-адресов для дальнейшего воздействия на тех же пользователей в интернете.

По итогам кампании рекламодатели Екатеринбурга получают расширенный отчет, где можно проследить динамику роста охвата по дням и часам, распределение OTS по конкретным поверхностям, профиль аудитории. Также Gallery предоставляет замеры эффективности: SalesLift, BrandLift, расчет доходимости до сайта или торговой точки.

Присоединяйтесь к «Плюсу» и расскажите о своем бизнесе всему городу!

Gallery — лидер рынка цифровой наружной рекламы (по количеству сетевого цифрового инвентаря, по данным Admetrix за март 2023 года). Компания присутствует на рынке наружной рекламы 29 лет. В ее активе более 15 тыс. собственных рекламных поверхностей в 34 городах России. Gallery также является флагманом диджитал-направления с крупнейшей в стране федеральной сетью цифровых рекламных поверхностей среди операторов наружной рекламы, насчитывающей более 830 экранов с технологией Wi-Fi-аналитики. С 2018 года входит в группу компаний «Медиа1».

«Медиа1» — крупнейшая российская частная группа компаний, объединяющая динамично развивающиеся медиаактивы: телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», канал «Солнце», оператора наружной рекламы Gallery и группу компаний «Выбери Радио». Общий охват аудитории составляет более 100 млн. человек в месяц. Ключевой приоритет компании — развитие активов в традиционной и цифровой средах с акцентом на высокую экономическую эффективность и лидерство в выбранных нишах.

Реклама. Заказчик: ООО «Гэллэри Сервис» LjN8K2hef