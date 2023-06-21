Чистая работа: современные стоматологи рекомендуют несколько ступеней ухода

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Ежедневная процедура ухода за зубами не заканчивается на простой чистке утром и вечером. Современные стоматологи рекомендуют несколько ступеней ухода, для того чтобы зубы были крепкими, а десны здоровыми. Давайте разберемся в главных принципах ухода за полостью рта.

ЩЕТКА С МОНОПУЧКОМ

Основным средством ухода остается зубная щетка. Но не простая, а электрическая. Это обеспечит чистку зубов на профессиональном уровне. Также стоматологи рекомендуют использовать щетку с монопучком, чтобы пройти все неровные зоны и область вдоль десен, где формируются камни.

Например, щетка PETB 0701 TC, которую Polaris создал и запатентовал. Щетка одобрена Стоматологической Ассоциации России. Она имеет насадки: монопучковая, насадка со щетиной средней жесткости, подходящая большинству, и насадка с мягкой щетиной для чувствительных зубов и десен. Монопучковая насадка выглядит, как небольшая круглая щетка, способная деликатно очистить самые трудные места. Монопучковая насадка, по мнению стоматологов, лучше проникает в труднодоступные места: такой щеткой удобнее ухаживать за брекетами, ретейнерами и имплантами.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД

Межзубные промежутки необходимо чистить специальной нитью, а после стоит использовать ирригатор для зубодесневой борозды, что будет способствовать меньшему оголению шейки корня зубов. Во время процедуры можно почистить и язык специальным скребком. В финале чистки зубов нужно использовать ополаскиватель. Кстати, можно обойтись и одной щеткой с монопучком, если вы уверены, что налет достаточно счищается. Убедиться в этом помогут специальные индикаторы, которые временно окрашивают налет на зубах. Благодаря индикаторам легко понять в каком месте нужно больше уделить внимание во время чистки. Средства могут быть в форме пасты, жидкости или таблеток.

ПОСЕЩЕНИЕ СТОМАТОЛОГА

Ежедневный уход за полостью рта не отменяет визитов к стоматологу. Каждые полгода необходимо приходить на профилактический осмотр и профессиональную чистку зубов. Если вы ухаживали за зубами достаточно тщательно, то улыбка будет оставаться здоровой долгое время и лечение не потребуется.

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