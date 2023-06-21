«Я увидела мужа только в гробу - изрезанного после вскрытия»: вдова фельдшера с 30-летним стажем обвинила врачей в смерти супруга

Андрею Трофимову было 53 года. Фото: Алексей Булатов / предоставлено Натальей Трофимовой

Жительница Екатеринбурга Наталья Трофимова признается, что последние полгода ее жизни напоминают страшный сон.

Утром 1 января женщина узнала от врачей больницы № 24 страшную новость: ее муж Андрей Трофимов скончался.

Но вдова считает, что медики проявили халатность, ведь они забирали ее мужа, когда он твердо стоял на ногах.

«КП-Екатеринбург» поговорила с Натальей Трофимовой о том, почему она считает, что ее мужа сгубила халатность врачей.

«ВТОРАЯ ГРУППА ИНВАЛИДНОСТИ»

Про своего мужа Наталья не может рассказывать без слез. Для нее Андрей был надежной опорой и единственным родным человеком в регионе. Сейчас Наталья осталась совсем одна. Андрей Трофимов отдал 30 лет работе на Станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса в психиатрической бригаде.

- Жил Андрей, как обычный мужчина, спиртные напитки его не интересовали. Работа у него была не из легких. Бывало, что во время дежурства его бригада получала за сутки 17 вызовов. Да и специфика у психиатрической бригады… Это не температура 37,7 и диарея. Это вызов, где пациенты агрессивные и кидаются с кулаками, могут укусить что есть сил, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Наталья Трофимова. - В ноябре 2019-го муж сильно заболел, появились проблемы с сердцем и вторая группа инвалидности. Она не позволяла остаться на той же должности. И предложили ему пойти уборщиком производственных помещений. С больным-то сердцем мыть полы и поверхности...

Наталья Трофимова уверяет, что из дома мужчина ушел сам и был на ногах. Фото: предоставлено Натальей Трофимовой

В последние годы у Андрея развился хронический бронхит. Также было зафиксировано увеличение левого желудочка сердца. Андрей чувствовал одышку и задыхался, была слабость.

В последний месяц жизни, как рассказала Наталья Трофимова, ее муж проходил обследование – с 17 по 23 декабря в Уральском институте кардиологии. По словам вдовы, никаких рекомендаций по итогу обследования мужчине не выдали.

«УВИДЕЛА ТОЛЬКО В ГРОБУ»

- Он вернулся после обследования весь отекший, но чувствовал себя нормально. Но утром 31 декабря Андрей сказал мне, что задыхается. В его легких были хрипы. Дома у нас были все приборы, мы сразу начали измерять сатурацию и вызывать скорую. Приехала реанимационная бригада и забрала мужа в больницу № 24. Если б я знала, что все закончится трагедией, я бы поехала вслед за ним, - плачет Наталья Трофимова. - Ведь мне даже не дали подержаться за его теплую руку. Я увидела мужа только в гробу - изрезанного после вскрытия.

Как уверяет Наталья, мужчину ввели в искусственную кому, но зачем это было нужно – не объясняли.

- Я просто хочу получить ответ, что произошло в палате. Тем более что у Андрея были проблемы с сердцем. Он был таким добрым и светлым человеком, что жизнь с ним была похожа на сказку. Мне до сих пор звонят его пациенты, а я с тяжелым сердцем говорю им о том, что Андрея больше нет. Они плачут вместе со мной.

По словам Натальи, работа у мужа была напряженной. Фото: предоставлено Натальей Трофимовой

В пресс-службе Минздрава Свердловской области «КП-Екатеринбург» пояснили, что сведения о пациенте составляют медицинскую тайну, и попросили отправить официальный запрос. Мы это сделали.

- В случае, если поступит жалоба от официальных представителей умершего, мы гарантируем, что все необходимое в рамках законодательства будет сделано, – сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе областного Минздрава.

Мужчине было сложно попрощаться с работой на линии. Фото: предоставлено Натальей Трофимовой

Теперь Наталья намерена добиться разъяснений по поводу проведенных манипуляций Андрею в больнице № 24. Женщина уверяет, что хочет добиться наказания для виновных. Для этого она уже обратилась к юристам.

- В настоящее время мы обратились в территориальный фонд ОМС по Свердловской области и Росздравнадзор по Свердловской области для проверки качества оказанной медицинской помощи, но в первую очередь мы хотим, чтобы виновные лица были привлечены к ответственности, - говорит представитель семьи пострадавших юрист Юлия Липинская.

Наталья души не чаяла в любимом муже. Фото: предоставлено Натальей Трофимовой

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