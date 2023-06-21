Школьники Каменска-Уральского используют лето для профориентации

Фото: пресс-служба Русал

«Экспедицию на планету РУСАЛ» успешно завершили 80 восьмиклассников Каменска-Уральского. В течение трех недель они прокачивали soft skills навыки, посещали промышленные предприятия, где знакомились с основными профессиями, и учебные заведения, где можно получить востребованную специальность.

Фото: пресс-служба Русал

Организаторы – компания РУСАЛ и Уральский алюминиевый завод подготовили для ребят насыщенную программу. Центральной темой смены стало знакомство с профессиями.

Побывав на промплощадке УАЗа, ребята познакомились с основными производственными участками; узнали, как из бокситовой руды получают глинозем. Неподдельный интерес у подростков вызвало посещение центральной лаборатории, где им показали, как алюминий взаимодействует с различными веществами. Также в ходе экскурсии ребятам рассказали о компании РУСАЛ, социальной и кадровой политиках, реализуемых в том числе на УАЗе.

Фото: пресс-служба Русал

Освоить востребованную на УАЗе, да и в целом у городских предприятий, профессию, можно не уезжая из родного города. При этом получая теоретические и практические знания в современных, оборудованных по последнему слову классах и лабораториях. Об этом ребята узнали на экскурсии в КУПК, где при поддержке компании РУСАЛ реализуется федеральный проект «Профессионалитет», и в филиале УрФУ, где в оборудованных при участии компании лабораториях, готовят будущих инженеров-металлургов. К слову, здесь ребятам дали возможность почувствовать себя в роли исследователей, дав поработать с лабораторным оборудованием.

Стоит сказать, что компания РУСАЛ поддерживает талантливых студентов, которые обучаются по профильным специальностям, выплачивая им именные стипендии: до 25 тысяч рублей в зависимости от образовательного учреждения и курса. Стипендиальная программа, как и корпоративный лагерь, и поддержка образовательных учреждений, является частью обширной кадровой политики компании, которую инициировал еще основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

Фото: пресс-служба Русал

«Было очень много полезного и интересного. Дни были насыщенны событиями. Хотелось, чтобы смена длилась дольше. Я узнал много об УАЗе, компании РУСАЛ, производстве глинозема. Увидел, что в Каменске предприятием много делается для будущих поколений, в том числе в плане возможности получить профессию. Для себя я решил – хочу стать инженером. Буду поступать в УрФУ», – поделился ученик школы № 25 Даниил Аристархов.

В ходе смены ребята прошли несколько тренингов по командообразованию, ораторскому искусству и подготовке презентаций, посетили мастер-классы, лекции, бизнес-игры и даже пообщались с главой Каменска-Уральского во время экскурсии по администрации города. Организаторы не забыли и об отдыхе: ребята посещали бассейн и кинотеатр, участвовали в соревнованиях по боулингу, а также приняли участие в фестивале ГТО, «Зарнице» и квизе.

Фото: пресс-служба Русал

В последний день лагеря, помимо наград за их успехи в прохождении «Экспедиции» в виде фирменных худи и памятных фото, ребят ждали выступление кавер-группы и фестиваль красок Холли. Под веселую музыку, танцы и вспышки красок смена корпоративного лагеря «Экспедиция на планету РУСАЛ» завершилась, чтобы вновь открыться в следующем году.