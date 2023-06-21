Суд вынес приговор уральцу, который жестоко расправился с владелицей магазина во время ограбления

Владимира приговорили к 19 годам лишения свободы Фото: прокуратура Свердловской области

Свердловский областной суд вынес приговор 35-летнему жителю Тугулыма Владимиру, который жестоко расправился с владелицей магазина во время ограбления. Все произошло 12 сентября 2022 года на улице Молодежной в селе Ошкуково Тугулымского района.

Как сообщили в СУ СК России по Свердловской области, в тот день Владимир отправился в магазин за алкоголем. Денег у него не было, поэтому он решил ограбить торговую точку, надев лыжную маску и рабочие перчатки, чтобы его не узнали и чтобы не оставить отпечатков.

В магазине он потребовал у 50-летней владелицы магазина деньги, угрожая ей. Она отдала ему выручку торговой точки в размере 20 тысяч рублей и свою банковскую карту. При этом женщина по голосу узнала в грабителе знакомого ей мужчину и спросила его, зачем он это делает. Тогда Владимир накинулся на нее с ножом и нанес ей не менее 26 ударов в область туловища, не менее шести в область левого предплечья и не менее двух в правую голень.

- Смерть женщины наступила непосредственно на месте преступления от проникающих в плевральную и брюшную полость колото-резаных ранений грудной клетки, живота с повреждением и без повреждения внутренних органов, осложнившихся развитием острой кровопотери, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Фото: прокуратура Свердловской области

Владимир был задержан через несколько дней - 16 сентября по пути в Омск на железнодорожной станции города Ишим.

- В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что один из местных жителей, состоявший на административном учете, покинул свое место проживания, что вызвало обоснованное подозрение в отношении него, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - В ходе дальнейших мероприятий установлено, что подозреваемый уехал в город Тюмень, где приобрел билеты на поезд, следующий до города Омск.

Суд признал Владимира виновным по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и приговорил его к 19 годам лишения свободы с исправительной колонии особого режима со штрафом 30 тысяч рублей и с последующим ограничением свободы на срок 2 года.