Школьник взял ключи из шкафа Фото: ГИБДД Качканара

В Нижней Туре 14-летний мальчик врезался в опору ЛЭП на машине бабушки. Инцидент произошел утром 20 июня на улице 40 лет Октября. По данным ГИБДД, мальчик вместе с мамой был в гостях. А когда взрослые уснули, стащил ключи от Daewoo Nexia из шкафа. Проводится проверка.

В отношении матери юного лихача решается вопрос о составлении протокола по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего.

- В результате ДТП 14-летний водитель не пострадал, за медицинской помощью в больницу не обращался. Механические повреждения получил автомобиль и опора линии электропередачи, - пояснили в Госавтоинспекции Качканара.

Добавим, что накануне днем в Красноуфимске 12-летняя девочка выбежала на дорогу из-за угла и угодила под колеса. Ребенка доставили в детскую больницу Екатеринбурга с переломом ноги.

ВАЖНО

Госавтоинспекция напоминает родителям, а также собственникам транспортных средств о недопустимости управления транспортными средствами несовершеннолетними. Не имея навыков управления, такие водители могут причинить вред себе и окружающим.