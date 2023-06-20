Проект «Верный отличник» получил «пятерки» от 20 тысяч школьников Урала

Фото: пресс служба сеть супермаркетов "Верный"

В Свердловской области подвели итоги учебного года 22/23 и итоги проекта «Верный отличник», который второй год проходит на территории региона. Организатор проекта, торговая сеть «Верный», поддерживает школьников в их стремлении учиться на отлично и помогает школам Урала строить новые спортивные площадки и ремонтировать спортивные залы.

За время проекта его участникам стали более 20 тысяч отличников из Свердловской области.. Почти 300 детей выиграли ценные подарки, а 10 школ города и области получили денежные гранты на строительство уличных площадок и ремонт спортзалов. Победители проекта выбираются в четырех номинациях: «Лучший ученик», «Лучшая школа», «Лучший класс» и «Лучший классный руководитель».

Фото: пресс служба сеть супермаркетов "Верный"

«Проект начинался 1,5 года назад с 1 тысячи собранных от школьников заявок, а сейчас мы видим результат в 20 тысяч анкет. На деньги грантов мы уже построили воркаут-площадку в школе №21 г. Каменск-Уральский, отремонтировали два спортивных зала в лицее №130 и гимназии №35 г. Екатеринбурга, на следующей неделе открываем воркаут-площадку в школе №5 в Сухом Логу. В процессе строительства еще 3 уличные площадки для детей – в гимназии №32 г. Нижний Тагил, в гимназии №104 г. Екатеринбурга и лицее №7 в г. Березовском. Скоро начнется ремонт в спортзале в гимназии №176 г. Екатеринбурга. Вчера мы разыграли еще два гранта на ремонт и строительство школьных спортивных сооружений. Их выиграли гимназия №13 из Екатеринбурга и гимназия “Развитие” из Ревды. Кроме того, 12 классных руководителей получили от организаторов проекта ноутбуки для работы. Результаты впечатляют и вдохновляют!» - сообщила Олеся Лаптева, организатор проекта, начальник PR отдела торговой сети «Верный».

Итоги проекта организаторы подводят в конце каждой четверти. 15 июня в прямом эфире местного телеканала организаторы подвели итоги года. Чтобы стать участниками проекта, школьники приносят заполненную анкету и копию дневника с итоговыми оценками в любой магазин сети «Верный», там установлены специальные ящики. Для участия в проекте покупать ничего не нужно. За «пятерки», полученные в течение учебного дня, ученики получают скидку на выпечку, орехи, соки, шоколад, йогурты, мороженое и т.д.

По традиции самое большое количество заявок с пятерками за 4 четверть и год принесли ученики начальной школы – 2-4 классов. Почетными гостями телемарафона с розыгрышем призов 15 июня стали представители администрации города и правительства региона. В финальном этапе проекта приняли участие почти 6 000 тысяч школьников. Более 70 учеников получили iPhone, MacBook, планшеты, велосипеды и другие подарки. Главный приз – поездку в турецкий Disneyland - выиграла Виктория Печенкина – второклассница школы №1 из Сухого Лога.

- Как только дочь увидела ящик в одном из магазинов сети «Верный», так сразу появилась мотивация учиться на «отлично». Мы подавали заявку три раза. И сейчас не верится, что мы выиграли главный приз, - прокомментировала в прямом эфире мама победительницы Юлия Печенкина.

Правительство региона с первых дней поддерживает проект и активно включилось в торжественное проведение розыгрышей.

Фото: пресс служба сеть супермаркетов "Верный"

- Считаю, что мы идем верной дорогой, так ярко подводя итоги учебного года и награждая лучших отличников Свердловской области. В этом мы убеждаемся уже второй год. Я как родитель могу сказать, что проект точно влияет на мотивацию учеников зарабатывать отличные оценки. Мы обсудили с организаторами идеи продолжения проекта в нашем регионе и могу сказать, что правительство Свердловской области будет и дальше поддерживать его, - сообщил Алексей Шмыков, первый заместитель губернатора Свердловской области, вручивший главный приз проекта.

Директора школ также отмечают влияние проекта на рост успеваемости детей.

Нина Журавлева, первый заместитель министра образования и молодёжной политики Свердловской области:

- Это единственный проект на территории области, главная задача которого замотивировать детей на отличную учебу. Из 530 тысяч учащихся школ Свердловской области 20 000 уже приняли участие в проекте и 350 школ из 1050 учебных заведений. Нашим отличникам повезло вдвойне: они не только получают качественное образование, но и поощрение, стимул для отличной учебы. Благодаря проекту «Верный отличник» растет количество отличников в школах Свердловской области.

«Верный отличник» – уникальный проект и Свердловская область - единственная, где проходит проект. Проект набирает обороты – к нему присоединяются местные крупнейшие предприятия.

- На территории Свердловская области работает 27 тысяч предприятий розничной торговли и каждый бизнес по- своему принимает решение и определяет масштабы участия в социальных проектах. Такой проект у нас впервые, он яркий, и главное, что он посвящен детям. Важно, что его оценили и дети, и бизнес, у которого есть стремление поддержать инициативу торговой сети “Верный”. Кто-то помогает информационно, кто-то участвует продукцией. Свердловская область гордится тем, что для реализации проекта организаторы выбрали нас, - отметила Светлана Островская, министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

Организаторы проекта развивают промышленный туризм – среди лучших классов Свердловской области разыгрываются экскурсии на крупнейшие предприятия региона. Вчера в прямом эфире награду получили два класса: 9Б из школы №17, г. Полевской и 2Г из гимназии №155, Екатеринбург. Они отправятся на экскурсии на Хладокомбинат №3 и хлебокомбинат «СМАК».

Проект продолжиться и в следующем учебном году. А это значит, что организаторы разыграют еще более 300 подарков среди детей и 8 грантов для школ. Размер гранта для школ со следующего учебного года будет увеличен до 1 миллиона рублей.

Организаторы подготовили еще один подарок для всех школьников Урала. 2 сентября в Екатеринбурге состоится крупнейший городской фестиваль «Верный отличник». На площадке парка им. Маяковского выступят звездные кумиры школьников.