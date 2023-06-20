Тормоза сработали только слева: подробности ДТП в Екатеринбурге с тремя пострадавшими, в котором столкнулись автобус и троллейбус

Автобус врезался в троллейбус на улице Щербакова. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Стали известны причины, по которым водитель автобуса №182 врезался в троллейбус №6 на улице Щербакова в Екатеринбурге. ЧП случилось днем 20 июня возле остановки общественного транспорта. В итоге, пострадали три человека.

- По предварительной информации водитель автобуса «ПАЗ» допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с троллейбусом маршрута №6, который двигался во встречном направлении, - уточняют в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП. Фото: прокуратура Свердловской области

Все три пассажира автобуса, которые получили травмы, доставлены в больницу. За рулем «ПАЗа» находился 40-летний мужчина, который имеет общий стаж вождения 22 года, но стаж вождения категории «D» - 6 месяцев.

- Мужчина пояснил, что, двигаясь по Щербакова, впереди движущийся автомобиль неожиданно затормозил, после чего водитель автобуса тоже экстренно затормозил, но тормоза сработали только с левой стороны. Из-за этого автобус выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с троллейбусом, - говорят в Госавтоинспекции.

У автобуса были сиправны не все тормоза. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

За рулем троллейбуса была 46-летняя женщина, которая имеет опыт вождения уже 21 год. На месте ДТП оба водителя прошли освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результат был отрицательный.

После аварии к проверке приступили и в прокуратуре. Сотрудники выяснят, проводился ли техосмотр перед выходом автобусов и троллейбусов на линию, проводился ли медосмотр водителей. Также в прокуратуре проверят, соблюдали ли водители нормы рабочего времени и отдыха.

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