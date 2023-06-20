Одна из причин изменения маршрутов - появление новых троллейбусов с автономным ходом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оказывается, скоро многим жителям Екатеринбурга придется привыкать ездить на общественном транспорте по-новому. Многие троллейбусные, трамвайные и автобусные маршруты собираются изменить. Рассказываем как и зачем меняют и отменяют маршруты.

КУДА НЕ ЗАЕЗЖАЛИ КОЛЕСА ТРОЛЛЕЙБУСОВ

До зимы на улицах Екатеринбурга должны появиться 50 новых белорусских троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Первые десять машин приехали к нам еще в апреле-мае. Их особенность в том, что около 20 километров они могут проехать без подключения к контактной сети – антенны просто складываются в этот момент. В связи с этим в мэрии решили изменить схему троллейбусных маршрутов.

До ноября в Екатеринбург должны поставить еще около 40 белорусских троллейбусов с автономным ходом Фото: Алексей БУЛАТОВ

№1 «ХИММАШ – ЖД ВОКЗАЛ»

Это магистральный маршрут. Его схему менять не будут. Просто добавят на линию новейшие троллейбусы. По задумке, они исключат задержки в пути из-за непредвиденных обстоятельств, вроде ДТП или исчезновения напряжения в контактной сети.

- Планируется увеличение подвижного состава на маршруте до 15 единиц. В текущем режиме работает 13 единиц, - объяснил заместитель председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.

№4 «СТ.ДИНАМО - СУЛИМОВА»

Здесь же одним добавлением машин дело не ограничится. Маршрут хотят продлить до остановок «ГКБ №7» и «Авангард».

- Появится прямая транспортная связь станции метро «Динамо» и микрорайона «Пионерский» с Горбольницей №7, - объясняет Николай Вахлов. – Интервал движения составит 6-8 минут. Сейчас на маршруте работает шесть подвижных единиц. После изменения будет работать 10 единиц.

Так может измениться троллейбусный маршрут №4 Фото: администрация Екатеринбурга

№14 «АКАДЕМГОРОДОК – ДЕКАБРИСТОВ»

Изменения коснутся двух точек маршрута. Так, при въезде в Академический район троллейбус будет складывать антенны и объезжать его по проспекту Академика Сахарова, улицам Вильгельма де Генина и Краснолесья. Пока что он едет в этом районе только по улице Амундсена, лишь проезжая по перекресткам с проспектом Академика Сахарова и улицей Краснолесья.

Ну а с другого конца маршрут хотят сократить и пустить немного в другую сторону. По Белинского – Декабристов – Чапаева – Фрунзе ходить троллейбус уже не будет. Вместо этого, двигаясь по Щорса, 14-й маршрут будет доезжать прямо до улицы Машинной - до остановки «ЦПКиО». На участке от улицы Белинского до конечной троллейбус будет идти на автономном ходу. Добавим, что сейчас на этом маршруте ходит восемь троллейбусов. После изменений их будет уже десять.

Схема изменения троллейбусного маршрута №14 Фото: администрация Екатеринбурга

№37 «ПОСАДСКАЯ – АКАДЕМИЧЕСКАЯ»

Маршрут №37 тоже поменяют, правда лишь с одного конца. Двигаясь по улице Малышева и доезжая до улицы Мира, троллейбус будет поворачивать не налево, в сторону Академической улицы, а направо – в сторону остановки «Уралобувь». Собственно, она и станет новой конечной. Ну и проезжать этот новый участок троллейбус будет без контактной сети – на автономном ходу.

- После того, как у нас на Комсомольской все работы пройдут, связанные с мостом у «Калины», мы планируем данный маршрут продлить до Синих камней, - объясняют в комитете по транспорту. - Измененный маршрут позволит обеспечить транспортом крупный район «Университетский».

Планируемое изменение троллейбусного маршрута №37 Фото: администрация Екатеринбурга

№5 «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ - ЦПКИО»

А вот маршрут №5 и вовсе хотят убрать, так как в городе хватает других троллейбусных маршрутов, которые движутся по той же схеме. Например, до остановки «ЦПКиО» после изменения можно будет добраться на троллейбусе №14. Те машины, что освободятся, переведут на маршрут №4.

№9 «САМОЛЕТНАЯ – ЖД ВОКЗАЛ»

Маршрут №9 планируют укоротить до остановки «Декабристов». Двигаясь от Табачной фабрики и доезжая до улицы Декабристов, троллейбус будет сворачивать в сторону улицы Чапаева, а затем по ней возвращаться на улицу Белинского.

Так может измениться троллейбусный маршрут №9 Фото: администрация Екатеринбурга

№11 «ОНУФРИЕВА – МАРИНС ПАРК ОТЕЛЬ»

На маршруте №11 предлагают заменить конечную «Маринс парк отель» на остановку «ЖД Вокзал».

Изменение троллейбусного маршрута №11 Фото: администрация Екатеринбурга

ТРАМВАЙНЫЕ МАРШРУТЫ ОБЪЕДИНЯЮТ, ЛИБО ОТМЕНЯЮТ

А вот с трамваями другая ситуация. Тут менять маршруты планируют не из-за новых машин, а по причине нехватки персонала. Поэтому некоторые маршруты, дублирующие друг друга, объединяют, а некоторые и вовсе убирают, либо укорачивают.

Так, маршруты №8 «Машиностроителей – 40 лет ВЛКСМ» и №22 «Машиностроителей - УрФУ» хотят объединить друг с другом. То же касается и маршрутов №14 «Керамическая - Эльмаш» и №25 «Керамическая - Фрезеровщиков». Их объединят, так как они почти всю дорогу дублируют друг друга.

Часть дублирующих друг друга трамвайных маршрутов объединят Фото: Алексей БУЛАТОВ

В то же время маршрут трамвая №5 от площади 1-й Пятилетки будет доходить лишь до улицы Блюхера, после чего он свернет налево - к станции Шарташ.

А вот маршруты № 16, 9, 12 и 33 отменят, как потерявшие актуальность. Их составы передадут другим маршрутам.

Некоторые трамвайные маршруты решили отменить из-за их неактуальности Фото: Алексей БУЛАТОВ

АВТОБУСЫ ПРОДЛЯТ ДО НОВЫХ МИКРОРАЙОНОВ

У ряда автобусов тоже поменяется схема движения. Многие изменения связаны с развитием микрорайона «Новокольцовский». Например, автобус №65 начнет заезжать в микрорайон по Новосинарскому бульвару. Точно также в микрорайон начнут заезжать маршруты №01, 44 и 56.

На Химмаше немного изменят схему движения автобуса №05, чтобы разгрузить улицу Грибоедова на участке от Дагестанской до Косарева. А у автобуса №043 хотят сделать заезд в поселок Карасьеозерский-2 с Новомосковского тракта.

Многие изменения автобусных маршрутов связаны с развитием микрорайона «Новокольцовский» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Серьезно планируют переделать маршрут №45 «Ж/Д вокзал – НПЦ Онкология». Он перестанет ходить по проспекту Ленина и улице Бориса Ельцина. С улицы Московской у Дворца молодежи он сразу будет выходить на Челюскинцев. Так в мэрии хотят обеспечить проезд до Поликлиники №2 при ЦГБ №2 для жителей Юго-западного микрорайона.

Автобус №46 «Пехотинцев – ТЦ Лента» дублирует маршрут №61, поэтому его планируют укоротить до остановки «Папанина».

Автобус №94 «УрФУ – Новосвердловская ТЭЦ» хотят дополнить двумя дополнительными рейсами в 06.40 и 19.09 с заездом по ЕКАД до «СНТ «Звездочка».

Вступать в силу изменения в движении автобусов начнут после декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автобус №016 в Академическом районе хотят продлить от конечной остановки «Патрушиха» до улицы Чкалова. Автобус будет двигаться по проспекту Академика Сахарова. Также в связи с ростом численности населения в микрорайоне Солнечный планируют изменить схему движения маршрута №077. Он будет заходить вглубь района.

КОГДА ТРАНСПОРТ ПОЕДЕТ ПО НОВЫМ СХЕМАМ?

Как объяснили в мэрии, все эти изменения могут вступить в силу в ближайшие три года. Для некоторых из них элементарно еще нет улично-дорожной сети. Тем не менее, часть нововведений начнет действовать уже в ближайшее время.

- По трамваям и троллейбусам планируем начать изменения с 1 августа. По автобусам, те изменения, которые касаются Новокольцовского микрорайона, это сентябрь. Остальные маршруты планируем начать менять с декабря, - прокомментировал заместитель председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.

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