В некоторых случаях пациент не понимает, что перенес микроинсульт. Определить это может только невролог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неврологи лечат заболевания, связанные с нервной системой человека. Быстрая жизнь в городе приводит современного человека к стрессу и соответствующим болезням, а потому и к неврологам обращаются многие. «КП-Екатеринбург» и Центр общественного здоровья и медицинской профилактики региона совместно рассказывают уральцам, как поддерживать хорошее самочувствие. Терапевт Центра здоровья ГБУЗ СО ЦГБ2 София Сорокина объяснила, при каких симптомах врач отправит пациента к неврологу для тщательного обследования.

Невролог в Екатеринбурге бесплатно: где и как

Стоит отметить, что пытаться попасть на прием к неврологу самостоятельно не стоит. По закону к узкому специалисту должен направить только терапевт на очном приеме. Нередко сам человек не понимает, что столкнулся с опасными симптомами, а профессиональный врач видит это и может предотвратить осложнения.

- Терапевт отправляет к неврологу при подозрении или впервые выявленном нарушении мозгового кровообращения. На нарушение указывают внезапное, без особых причин онемение в одной руке, ноге, половине лица, губы или языка. К этому же относят нарушение двигательной функции, когнитивные нарушения, - рассказала София Сорокина.

При каких симптомах обращаться к неврологу

Конечно, если у человека произошло серьезное онемение в одной половине тела, пропала симметричная улыбка, исчезла или резко стала невнятной речь, следует немедленно вызвать скорую помощь. Но часто так бывает, что человек не понял, что перенес инсульт.

- Дело в том, что инсульт может проявиться в разной степени тяжести. Если человек жалуется на кратковременное онемение, то это может быть проявлением легкой формы инсульта. Такое состояние не повлияет резко на здоровье. Учитывая, что больше человека ничего не беспокоит, он и не подумает, что мог перенести сосудистую катастрофу, - объясняет София Сорокина.

Также стоит идти к терапевту за назначением обследования у невролога, если человек часто испытывает сильные головные боли или боли в спине.

- Также к неврологу мы направляем пациентов старше 65 лет при подозрениях на депрессию. После того, как депрессия диагностирована, сначала пациента обследует невролог. Он может назначить МРТ или другую специфическую диагностику. Если проблема не функциональная, не поддается лечению у невролога, а когнитивная, тогда невролог направляет к психиатру, - поясняет София Сорокина.

Невролог в Екатеринбурге 2023: цена

Неврологи работают с пациентами в рамках ОМС в поликлинике по месту жительства. Также при желании можно посетить платного специалиста.

В среднем, прием невролога в коммерческой клинике стоит 2000 рублей. Минимальная стоимость приема стоит 500 рублей, максимальная – 6000 рублей.

Невролог в Екатеринбурге: адреса и телефоны

Центральная городская больница №2 – ул. Московская, д. 2, телефоны: +7 (343) 389-03-03, +7 (343) 389-88-80

Новая больница - ул. Заводская, 29, к.2, телефон: +7 (343) 355-56-57

Семейная клиника – ул. Ключевская, д. 15, телефон: +7 (343) 228-11-28

Преображенская клиника – ул. Гагарина, д. 28, телефон: +7 (343) 385-70-07, +7 (343) 385-70-77

РЖД-Медицина – ул. Гражданская, д. 9, телефон: 8 (800) 234-34-34

Екатеринбургский Медицинский центр – ул. Шевченко, д. 9, телефон: +7 (901) 249-98-61

Медика – ул. Радищева, д. 33, телефон: +7 (343) 379-74-74

Центр медицинской реабилитации OrthoDoc's – ул. Агрономическая, д. 6а, телефон: +7 (343) 305-22-25

Парацельс – ул. Викулова, д. 33, к.2, ул. Большакова, д. 68, телефон: +7 (343) 272-03-03

Центр «Гармония» - ул. Советская, 42, ул. Тверитина, 16, ул. Академика Парина, 43, ул. Родонитовая, 1, ул. Репина, 52, ул. Сыромолотова, 12, ул. Черепанова, 28, ул. Академика Бардина, 31, ул. Фурманова, 30, телефон: +7 (343) 235-15-55.