Бизнес помогает властям привлечь медиков в Каменск-Уральский

Фото: пресс-служба Русал

В 2023 году в рамках Соглашения о сотрудничестве между РУСАЛои и администрацией Каменска-Уральского компания направит 5 миллионов рублей на выплаты врачам узких специальностей, которые вернутся в город после обучения в медицинском университете. Эти средства молодые специалисты смогут направить на приобретение жилья. Накануне Дня медицинского работника пять сертификатов по миллиону рублей от РУСАЛа переданы главному врачу Городской больницы Каменска-Уральского Роберту Соловьеву.

Фото: пресс-служба Русал

- Компания РУСАЛ и Уральский алюминиевый завод многие годы поддерживают нас, и всегда их помощь актуальна. Они оказывали нам неоценимую поддержку в пандемию коронавируса, в восстановительный период после неё и сейчас активно включились в решение кадрового вопроса. Ведь для молодого специалиста, только начинающего свою трудовую деятельность, главным вопросом является жилищный. Сейчас врачи могут спокойно приезжать и полностью посвящать себя работе. Я благодарен за своевременную и очень нужную помощь здравоохранению нашего города, – отметил главный врач Городской больницы Каменска-Уральского Роберт Соловьев.

Напомним, что РУСАЛ системно развивает инфраструктуру городского здравоохранения – за счет компании произведен ремонт женской консультации Красногорского района, второго корпуса Городской больницы. Компания подключилась и к решению кадрового вопроса. Так, с прошлого года на стипендиальную поддержку РУСАЛа могут претендовать студенты медицинских колледжей и вузов.