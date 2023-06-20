Ему грозит до семи лет заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пиарщика Ярослава Ширшикова, задержанного в апреле по обвинению в оправдании теракта против Владлена Татарского, выпустили из СИЗО. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил адвокат Федор Акчермышев. Как выяснилось, следователь ФСБ не стал ходатайствовать о продлении срока содержании под стражей.

И Ширшикова отпустили под подписку о невыезде. Сейчас пиарщик находится на свободе, и по-прежнему является фигурантом уголовного дела по статье 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Ему грозит до семи лет заключения.

Ширшиков признал авторство поста про Владлена Татарского Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Считаю решение следователя обоснованным и законным, так как Ярославу есть где жить, - заявил Федор Акчермышев.

Поводом для задержания Ширшикова стал пост в Telegram-канале Ширшикова после теракта на Университетской набережной. По версии следствия, жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова принесла на встречу с Татарским статуэтку, в которой была спрятана взрывчатка. Ранее пиарщик признал авторство поста.

Напомним, что 2020 году Ширшикова его приговорили к семи месяцам заключения в колонии-поселении по статьям о клевете и призывам к массовым беспорядкам.

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