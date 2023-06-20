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Происшествия20 июня 2023 7:42

Пиарщика, задержанного по обвинению в оправдании теракта против Владлена Татарского, выпустили из СИЗО

Ярослав Ширшиков провел за решеткой лишь два месяца
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Ему грозит до семи лет заключения

Ему грозит до семи лет заключения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пиарщика Ярослава Ширшикова, задержанного в апреле по обвинению в оправдании теракта против Владлена Татарского, выпустили из СИЗО. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил адвокат Федор Акчермышев. Как выяснилось, следователь ФСБ не стал ходатайствовать о продлении срока содержании под стражей.

И Ширшикова отпустили под подписку о невыезде. Сейчас пиарщик находится на свободе, и по-прежнему является фигурантом уголовного дела по статье 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Ему грозит до семи лет заключения.

Ширшиков признал авторство поста про Владлена Татарского

Ширшиков признал авторство поста про Владлена Татарского

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Считаю решение следователя обоснованным и законным, так как Ярославу есть где жить, - заявил Федор Акчермышев.

Поводом для задержания Ширшикова стал пост в Telegram-канале Ширшикова после теракта на Университетской набережной. По версии следствия, жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова принесла на встречу с Татарским статуэтку, в которой была спрятана взрывчатка. Ранее пиарщик признал авторство поста.

Напомним, что 2020 году Ширшикова его приговорили к семи месяцам заключения в колонии-поселении по статьям о клевете и призывам к массовым беспорядкам.

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