Слепой обувщик из Нижнего Тагила стал волонтером, чтобы делать носилки для бойцов СВО

Юлия и Денис вместе с 2012 года. Фото: предоставила Ольга Тимакова

В Нижнем Тагиле в помещении общежития за специально подготовленным рабочим местом 41-летний Денис Манин отмеряет и нарезает стропы. Их величину он сверяет по краю стола – на ощупь.

Рядом с ним его жена Юлия бережно опаляет зажигалкой стропы и пришивает их к единой сетке. Женщина щурится и старается держаться поближе к швейной машинке. Так, вдвоем, за несколько часов они делают носилки, которые будут спасать жизни раненым бойцам.

Прошлым летом Денис и Юлия Манины присоединились к движению «Золотые руки ангела», помогающему участникам СВО. Им не помешало ни то, что Юлия плохо видит, ни то, что Денис не видит вообще. «КП-Екатеринбург» узнали, как Денис и его жена присоединились к волонтерам.

НЕ ПОПАЛ К СПЕЦИАЛИСТУ И ПОТЕРЯЛ ЗРЕНИЕ

Восемь лет назад Денис и Юлия поженились. Чтобы обеспечить семью он хватался за любое дело - работал обувщиком, подрабатывал разнорабочим на мебельном предприятии. Но в июне 2017 года его жизнь полностью изменилась.

- У меня резко подскочило давление. Потом началось трубчатое зрение, слепота… На прием к специалистам не попал – они были на больничном. А потом спасать уже было нечего, зрительный нерв погиб, - рассказал «КП-Екатеринбург» волонтер Денис Манин. - Учился жить по-другому. Юля всегда была рядом, поддерживала, чтобы депрессия не поглотила меня. В конце концов я понял, что надо действовать и уехал на реабилитацию для слепых в Бийск.

Как минимум дважды в неделю Денис и Юлия приходят к волонтерам шить носилки. Фото: предоставила Ольга Тимакова

Там Дениса научили, как жить по-новому. Бытовые дела его теперь не пугают. Снять шторы в гостиной? Не вопрос. Отварить пельмени? Запросто! И теперь он сам помогает освоиться со слепотой другим людям, потерявшим зрение. Например, одна из его подопечных - девочка, которая с рождения ничего не видит.

- Наш мир немного другой, - объясняет Денис. - Мы вместе с ней ходим по двору вечером. Она потихоньку осваивает трость. Рассказываю, как не травмироваться и избежать камней на пути. Простукиваю тростью наш путь, чтобы она понимала, как звучат разные поверхности. Но пока мы с ней дальше двора не выходим.

«МОЙ СПОСОБ ПОМОЧЬ НАШИМ БОЙЦАМ»

Умению Дениса не унывать и заряжать позитивом позавидует всякий. Не удивительно, что в волонтерском движении его появления каждый раз ждут с большим нетерпением.

- Денис и Юлия очень активно помогают в сборке носилок. Они были в числе первых, кто откликнулся на просьбы о помощи. Своим делом, они подали пример стойкости даже зрячим. Юлия впервые шила носилки на автоматической машинке. Бойцы ждут, а наша работа кипит, - говорит Ольга Тимакова.

Да и вообще семейная пара Маниных у руководителя отделения «Золотые руки ангела» Ольги Тимаковой на особом счету – их тут ценят.

- В первый раз, когда я только пришел, мне объяснили, как резать стропы. Я взялся за дело и не чувствовал сложностей. Катушки со стропами легко сворачиваю. К каждым носилкам я упаковываю инструкции. Ольга уверяла, что я схватываю все на лету. Глядишь, сам мастер-класс преподавать начну, - смеется Денис. – А моя Юля каждую стропу прошивает, после чего я снимаю скобки с готовых деталей. Командная работа объединяет. Это мой способ разнообразить будни и помочь нашим бойцам.

Юлия не боится сложностей и с легкостью собирает стропы. Фото: предоставила Ольга Тимакова

Трудиться к волонтерам семья ходит дважды в неделю. Но случается, что Денис и Юля режут стропы на дому, чтобы ускорить процесс создания носилок. Ну а в свободное время Денис и Юлия ходят в церковь на службы. Духовное развитие, по словам мужчины, делает его только сильнее.

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