При частых болях помогут только врачи.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Боль в желудке и боль в животе нередко возникает у людей из-за неправильной диеты и стрессов. Это нормально, если случается редко и человек понимает, что произошло это из-за единичного нарушения питания. Но иногда желудок беспокоит постоянно. «КП-Екатеринбург» и Центр общественного здоровья и медицинской профилактики региона рассказывают, как избегать болезней. Гастроэнтеролог городской клинической больницы №14 Эльза Мезенцева объясняет, при каких симптомах надо идти в больницу и какие анализы понадобится сдать для точного диагноза.
По словам эксперта, если боли возникают редко и после употребления тяжелой пищи, то беспокоится не о чем. Для здоровья такие боли неопасны, а человеку достаточно будет выпить спазмолитик или фермент для их устранения.
Но бывают упорные, частые боли, которые со временем становятся сильнее, это повод для обращения к гастроэнтерологу. Если боли возникают ночью, они тоже должны насторожить. Также в больницу нужно идти, если боли сопровождаются похудением. Бывают и другие симптомы: кровь или слизь в кале, упорная диарея, потемнение цвета мочи и обесцвечивание кала.
- Если человек не нарушал питания, но вдруг у него стали часто заметны тяжесть после еды или вздутие после еды. Очень внимательными надо быть тогда, когда изжога появляется чаще, чем раз в неделю. Для врача такой симптом – это красный флаг, потому что признак может быть вызван онкологией, - поясняет Эльза Мезенцева.
К гастроэнтерологу записывает терапевт. У него же можно попросить направления на анализы, с которыми уже можно подойти на прием к гастроэнтерологу.
Эльза Мезенцева советует для точной диагностики заранее сдать общий анализ крови и такие показатели биохимического анализа, как печеночные пробы, билирубин, сахар, холестерин, креатинин. Очень поможет, если человек уже прошел УЗИ брюшной полости. Остальную диагностику врач назначит сам после внимательного осмотра пациента.
Гастроэнтерологи работают в городских поликлиниках по месту жительства. Также можно обратиться в любой частный медицинский центр: врачи этого профиля часто востребованы у пациентов.
Стоит прием в платной клинике в среднем 2000 рублей. Посещение по минимальной цене обойдется в 1300 рублей, по максимальной цене – в 5000 рублей.
Городская клиническая больница №14 – ул. 22 Партсъезда, 15в, телефон: +7 (343) 227-00-90
Центр «Шанс» - ул. Уральских рабочих, 55б, ул. Крауля, 44, ул. Чекистов, 14, ул. Шефская, 97, ул. 40-летия Октября, 51, ул. Кировградская, 8а, телефон: +7 (343) 385 00 01
Центр «Гармония» - ул. Советская, 42, ул. Тверитина, 16, ул. Академика Парина, 43, ул. Родонитовая, 1, ул. Репина, 52, ул. Сыромолотова, 12, ул. Черепанова, 28, ул. Академика Бардина, 31, ул. Фурманова, 30, телефон: +7 (343) 235 15 55
Клиника «ВитаМедика» - ул. Циолковского, 32, телефон: +7 343 363-39-56
«СМТ Клиника» - ул. Серова, 45, телефон: +7 343 288-57-30
«Екатеринбургский медицинский центр» - ул. Родонитовая, 10, ул. Шевченко, 9, ул. Белореченская, 23/1, ул. Старых Большевиков, 5, телефон: +7 (343) 379 07 70
УРО-ПРО – ул. Кузнечная, д. 83, телефон: +7 (343) 301-50-51
УГМК-Здоровье - ул. Шейнкмана, д. 113, телефон: +7 (343) 363-32-43
РЖД-Медицина – ул. Гражданская, д. 9, телефон: 8 (800) 234-34-34
Медика – ул. Радищева, д. 33, телефон: +7 (343) 379-74-74.