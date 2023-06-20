При частых болях помогут только врачи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Боль в желудке и боль в животе нередко возникает у людей из-за неправильной диеты и стрессов. Это нормально, если случается редко и человек понимает, что произошло это из-за единичного нарушения питания. Но иногда желудок беспокоит постоянно. «КП-Екатеринбург» и Центр общественного здоровья и медицинской профилактики региона рассказывают, как избегать болезней. Гастроэнтеролог городской клинической больницы №14 Эльза Мезенцева объясняет, при каких симптомах надо идти в больницу и какие анализы понадобится сдать для точного диагноза.

Боль в животе: почему появляется

По словам эксперта, если боли возникают редко и после употребления тяжелой пищи, то беспокоится не о чем. Для здоровья такие боли неопасны, а человеку достаточно будет выпить спазмолитик или фермент для их устранения.

Но бывают упорные, частые боли, которые со временем становятся сильнее, это повод для обращения к гастроэнтерологу. Если боли возникают ночью, они тоже должны насторожить. Также в больницу нужно идти, если боли сопровождаются похудением. Бывают и другие симптомы: кровь или слизь в кале, упорная диарея, потемнение цвета мочи и обесцвечивание кала.

- Если человек не нарушал питания, но вдруг у него стали часто заметны тяжесть после еды или вздутие после еды. Очень внимательными надо быть тогда, когда изжога появляется чаще, чем раз в неделю. Для врача такой симптом – это красный флаг, потому что признак может быть вызван онкологией, - поясняет Эльза Мезенцева.

Какие анализы нужно сдать для гастроэнтеролога

К гастроэнтерологу записывает терапевт. У него же можно попросить направления на анализы, с которыми уже можно подойти на прием к гастроэнтерологу.

Эльза Мезенцева советует для точной диагностики заранее сдать общий анализ крови и такие показатели биохимического анализа, как печеночные пробы, билирубин, сахар, холестерин, креатинин. Очень поможет, если человек уже прошел УЗИ брюшной полости. Остальную диагностику врач назначит сам после внимательного осмотра пациента.

Гастроэнтеролог в Екатеринбурге 2023: цена

Гастроэнтерологи работают в городских поликлиниках по месту жительства. Также можно обратиться в любой частный медицинский центр: врачи этого профиля часто востребованы у пациентов.

Стоит прием в платной клинике в среднем 2000 рублей. Посещение по минимальной цене обойдется в 1300 рублей, по максимальной цене – в 5000 рублей.

Гастроэнтеролог в Екатеринбурге: адреса

Городская клиническая больница №14 – ул. 22 Партсъезда, 15в, телефон: +7 (343) 227-00-90

Центр «Шанс» - ул. Уральских рабочих, 55б, ул. Крауля, 44, ул. Чекистов, 14, ул. Шефская, 97, ул. 40-летия Октября, 51, ул. Кировградская, 8а, телефон: +7 (343) 385 00 01

Центр «Гармония» - ул. Советская, 42, ул. Тверитина, 16, ул. Академика Парина, 43, ул. Родонитовая, 1, ул. Репина, 52, ул. Сыромолотова, 12, ул. Черепанова, 28, ул. Академика Бардина, 31, ул. Фурманова, 30, телефон: +7 (343) 235 15 55

Клиника «ВитаМедика» - ул. Циолковского, 32, телефон: +7 343 363-39-56

«СМТ Клиника» - ул. Серова, 45, телефон: +7 343 288-57-30

«Екатеринбургский медицинский центр» - ул. Родонитовая, 10, ул. Шевченко, 9, ул. Белореченская, 23/1, ул. Старых Большевиков, 5, телефон: +7 (343) 379 07 70

УРО-ПРО – ул. Кузнечная, д. 83, телефон: +7 (343) 301-50-51

УГМК-Здоровье - ул. Шейнкмана, д. 113, телефон: +7 (343) 363-32-43

РЖД-Медицина – ул. Гражданская, д. 9, телефон: 8 (800) 234-34-34

Медика – ул. Радищева, д. 33, телефон: +7 (343) 379-74-74.