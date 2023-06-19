Массажист поможет только при небольших болях и спазмах в мышцах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Боли в спине нередко беспокоят и тех, кто занимается физическим трудом, и тех, кто ведет сидячий образ жизни, работая в офисе. «КП-Екатеринбург» и Центр общественного здоровья и медицинской профилактики региона совместно рассказывают уральцам, как поддерживать хорошее самочувствие. Невролог городской клинической больницы №14 София Лобова объяснила, в каких случаев можно обойтись массажем, а когда надо обратиться в больницу.

Массаж в Екатеринбурге: когда при болях в спине поможет массаж, а когда надо идти к врачу

- Есть такое понятие, как неспецифические боли в спине. Это тогда, когда вы знаете, что физически переработали, перегрузили позвоночный столб. Тянет мышцы, есть спазм, напряженный «валик» из мышц, есть скованность. Можно при умеренной, несильной боли обратиться к массажисту. Он неплохо справится. Но если это интенсивная боль, возникшая резко, если болит очень сильно, то массаж на такие боли делать нельзя в момент обострения, - предупреждает София Лобова.

Бывает и такое, что мышцы сильно сковываются. Про такое говорят «мышцы застудил» или «спал неудобно». При таком состоянии передвигаться сложно и человек не понимает, что делать: идти к массажисту, чтобы быстро прийти в форму, или безопаснее будет отлежаться несколько дней. София Лобова объясняет, что при скованности и твердости мышц, несильной боли можно пойти на массаж. Если же болит очень сильно и при этом даже отдает в другие области, то тогда помощь окажет только врач, к массажисту идти нельзя ни в коем случае, чтобы не ухудшить и без того острое состояние.

- Обращаться к массажистам также можно, если у человек есть тянущая боль, есть усталость к концу рабочего дня. После массажа у человека появится ощущение легкости и ему станет лучше, - говорит невролог.

Массаж в Екатеринбурге в 2023: цена

Цена на общий классический массаж в Екатеринбурге начинается от 160 рублей, максимальная стоимость составляет 3500 рублей. Средняя цена одного сеанса массажа всего тела составляет 1600-1700 рублей.

Массаж спины в Екатеринбурге в 2023 году в среднем стоит 1000 рублей. Минимальные ценники начинаются от 300 рублей и достигают 8000 рублей.

Массаж в Екатеринбурге в 2023 году: адреса

Екатеринбургский медицинский центр (ЕМЦ) – ул. Шевченко, д. 9, телефон: +7 343 289-69-16

«Фамилия» - ул. Барвинка, д. 22, телефон: +7 343 243-55-80

«СМТ Клиника» - ул. Сурикова, д. 60, телефон: +7 343 288-55-97

«Ортодокс» - ул. Агрономическая, д. 6а, телефон: +7 343 243-54-23

«Счастливая нация» - ул. Энгельса, д. 36, телефон: +7 343 317-26-03

«Рекреаль» - ул. Педагогическая, д. 28, телефон: +7 343 289-05-52

«БС Клиник» - ул. Щорса, д. 54а, телефон: +7 343 243-53-95

«СК Мед» - ул. Розы Люксембург, д. 67/б3, телефон: +7 343 288-79-94

«Здоровое детство» - пер. Сызранский, д. 15, телефон: +7 343 364-54-13

«Центр МРТ» - ул. Ткачей, д. 21, телефон: +7 343 363-04-26.