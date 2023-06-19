«Бардо – крыса»: Мария Погребняк жестко отреагировала на поражение в «Новых звездах в Африке»

Мария Погребняк уступила победу на шоу «Новые звезды в Африке», на котором лидировала на протяжении многих выпусков. Фото: ТНТ

В экстремальном шоу «Новые звезды в Африке» победу одержал рэпер Саша ST. В финал также вышли блогер и продюсер Мария Погребняк и актриса Наталья Бардо.

В решающем испытании участники должны были собирать по десять ступенек определенного цвета и пронести их через лабиринт, а затем выстроить из них лестницу, залезть по ней и поднять победный флаг. Первым с заданием справился Александр Степанов и забрал главный приз в 5 млн. рублей. Победу ему уступила бывшая жена экс-футболиста «Урала» Павла Погребняка.

В финал вышли актриса Наталья Бардо, блогер Мария Погребняк и рэпер Саша ST. Фото: ТНТ

- Я абсолютно не расстроена. Саша – настоящий мужчина, с правильными понятиями о жизни, он поддерживал меня на протяжении многих выпусков и стал для меня близким другом, - поделилась первыми эмоциями после поражения с «КП-Екатеринбург» Мария.

Светская львица с первых выпусков показала волевой характер и лидерские качества, начав собирать коалиции. Ее не смущали жесткие ссоры с Эвелиной Бледанс, предательства и хейт, которые она проживала на проекте. Хоть зрители и сетовали, что Мария побеждает «по блату» - благодаря тому, что ведущей шоу была ее лучшая подруга Ольга Бузова, сама блогер заявляет, что это не так и Ольга ни разу не помогла ей с испытаниями.

- Оля предупреждала меня только о хейте в мой адрес из-за того, что она моя подруга. Я в этот момент представила ситуацию, когда очень известный футболист отдает на футбол своего сына, и тот показывает хорошие результаты, но все говорят, что это только благодаря папе. Дети знаменитых спортсменов всегда должны быть на две головы сильнее своих родителей, чтобы доказать, что они имеют право быть в команде. Мне тоже надо было доказать, что я пришла на проект не по блату. И это меня тоже мотивировало, - рассказывала в интервью «КП-Екатеринбург» блогер.

Мария Погребняк не расстроилась, что уступила победу в финальном испытании. Фото: соцсети

Но финал все же не обошелся для Марии Погребняк без очередной перепалки с Натальей Бардо. Соперницы на протяжении нескольких выпусков критиковали друг друга. Но во время финальных испытаний им пришлось работать в паре – поддерживая друг друга им нужно было удержать чашу с водой на коленях.

- Я переживала за Наташу Бордо, а она сказала, что я намазалась маслом, поэтому было скользко, хотя у нее у самой ноги тряслись. Бардо – крыса, а вот Саша ST – топчик, поддерживал меня, - заключила после выпуска Мария.

О разводе супругов Марии и Павла Погребняка стало известно накануне после того, как в Сети появилось видео, на котором Марию нежно обнимает галантный кавалер.

Мария с первых выпусков проявляла жесткий характер и лидерские качества. Фото: ТНТ

- Я вообще-то уже свободная девушка, поэтому не вижу ничего особенного в том, что происходит в ролике, - объяснилась участница шоу «Новые звезды в Африке».

Футболист и блогер прожили вместе 17 лет и воспитывали троих сыновей. В разговоре с «КП-Екатеринбург» Мария пояснила, что причиной разрыва стали не измены Павла, как об этом пишут в Сети, а то, что супруги разлюбили друг друга. Она также заявила, что осталась с экс-футболистом «Урала» в хороших отношениях, и пока они продолжают жить в одной квартире.

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