Почему обычной щетки и ирригатора недостаточно — стоматолог о правильном уходе за полостью рта

Светлана Балова ответила на самые насущные вопросы об уходе за зубами. Фото: предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Вместе со стоматологом-терапевтом Светланой Баловой разобрались, как следить за здоровьем полости рта, чтобы в будущем не разориться на врачей.

А заодно узнали, что такое монопучковая щетка, зачем она нужна и как ею пользоваться.

Для чего используются монопучковые щетки?

- Главное отличие монопучковой щетки от обычной — это форма и меньший размер, - говорит Балова. У нее щетинки собраны в один пучок - отсюда и название.

Такая форма позволяет попасть в труднодоступные места, которые сложно прочистить другими средствами: межзубные промежутки и придесневая область зубов, где скапливается налет и часто образуется кариес.

Ее «хвостик», считает стоматолог, лучше проникает в «закоулочки»: такой щёткой удобнее ухаживать за брекетами, ретейнерами и имплантами.

При этом есть два вида монопучковых щеток: механическая ручная и звуковая электрическая. Электрическая работает «самостоятельно», упрощая жизнь и экономя время. Нужно лишь «завести» ее под нужным углом. Все движения совершает непосредственно сама щетка.

- Но важно понимать — монопучковая щетка — только дополнение к обычной, - добавляет Балова. Иначе из-за маленького пучка зубы придется чистить очень долго.

Рекомендации по применению монопучковых щеток

Расскажем на примере модели Polaris PETB 0701 TC. Это электрическая щетка — и у нее помимо монопучковой насадки в комплекте есть и стандартные насадки — с нормальной и мягкой щетиной. Можно попробовать каждую и решить, какая комфортнее.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Если ранее не пользовались электрическими щетками, Балова рекомендует начать с режима Sensitive — это «мягкий» режим, подходящий для знакомства с щеткой или ежедневного применения. Более активный режим Clean, с куда более высокой скоростью движения, стоит использовать раз в неделю. Этих двух режимов хватает для повседневной жизни.

Насадки стоит менять не реже одного раза в три месяца. Или сразу же, если щетинки испортились или вы переболели вирусными заболеваниями. Для модели PETB 0701 TC подойдет любая насадка Polaris, при выборе стоит лишь обратить внимание на размер головки. При этом в изначальном работе идут небольшие насадки Compact Tip.

Балова отмечает, что для электрической щетки подойдет не каждая зубная паста. Нужна специальная, с низкой абразивностью.

Щетки, зубные нити, ирригаторы: кому что подойдет?

Основные минусы обычной (не электрической) зубной щетки заключаются в том, что чистка занимает больше времени, а также в необходимости контролировать движения рукой.

Минус зубной нити — не очищает придесневую зону, ирригатор — не удаляет плотный налет с зубов. «Нет одного универсального средства, которое приводит полость рта в идеальное состояние», — говорит стоматолог. Для поддержания качественной гигиены необходим комплекс, который состоит из зубной щетки (обычной или электрической), зубной нити и ирригатора. Все эти средства выполняют разные функции, и невозможно заменить одно другим.

Счастливые обладатели ровных зубов могут ограничиться зубной щеткой и нитью, чего недостаточно для неровных зубов, так как щетинки часто не очищают труднодоступные места. Здесь необходим монопучок.

Электрические зубные щетки помогают и тем, у кого большое количество пломб, коронок и имплантов, но может пригодиться и ирригатор.

Зубная нить лучше всего очищает стык, ту точку, в которой зубы плотно прижимаются друг к другу.

- Можно комбинировать обычную щетку с другими средствами, но не стоит заниматься самолечением, — напоминает Балова. Все процедуры необходимо проделывать после консультации и осмотра стоматолога, который оценит здоровье полости рта.

Даже во время отпуска не стоит забывать о здоровье полости рта. Модель Polaris PETB 0701 TC идёт в комплекте с футляром для путешествий и работает до 60 дней без подзарядки. Уровень зарядка и выбранный режим отображаются на дисплее, так что не будет неприятных сюрпризов.

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