«Все перекрыли, приехал ОМОН»: житель Екатеринбурга - о том, как в Астане спасали заложников в банке

Во второй половине дня спецназ освободил заложников банка в Астане Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В минувшее воскресенье в Астане, что в Казахстане, произошел захват заложников в банке. Вооруженный мужчина удерживал в отделении несколько человек. По данным МВД Казахстана, в заложниках находились семь человек.

Причем это были лишь сотрудники учреждения. Рядом с местом происшествия в тот момент оказался житель Екатеринбурга Игнат, который сейчас находится в Астане. По просьбе «КП-Екатеринбург» он рассказал, что происходило у банка в момент ЧП.

- Это было в отделении банка Kaspi, в самом центре, напротив крупного торгового центра, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец Игнат. - Я как раз проходил мимо — все перекрыли, приехал ОМОН, отгоняли зевак. В новостях прочитал, что у парня были долги, поэтому он решил... отдать все деньги банка малоимущим. У людей проблемы с долгами. Очень много рекламы онлайн-казино, власти недавно поднимали этот вопрос, но воз и ныне там.

Добавим, что по данным СМИ Казахстана, мужчина требовал перевести все активы банка в фонд детям-инвалидам. Уже к 16.00 по московскому времени в МВД Казахстана сообщили, что спецназ освободил всех людей, находившихся в заложниках.

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