Остеопаты могут нащупать проблемные места и привести тело в порядок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последние годы популярность среди тех уральцев, кто придерживается ЗОЖ, набирают мануальные терапевты и остеопаты. Якобы к ним надо ходить на диагностику, даже если ничего не беспокоит, и это поможет долгое время сохранять здоровье. «КП-Екатеринбург» и Центр общественного здоровья и медицинской профилактики региона совместно рассказывают уральцам, как поддерживать хорошее самочувствие. Невролог городской клинической больницы №14 София Лобова рассказала, как к остеопатам относятся профессиональные врачи и как их выбирать.

Остеопат в Екатеринбурге 2023: отзывы врачей о мануальных терапевтах и остеопатах

- К остеопатам я отношусь положительно, но только если мы говорим о действительно хороших специалистах. Потому что тут, как и в любом другом вопросе, есть профессионалы и непрофессионалы, - говорит София Лобова. - Если мы говорим о хороших специалистах, то они нам, неврологам, очень помогают, они решают много вопросов в плане болевых синдромов, помогают пациентам поправиться. Но если человек неграмотный, если решит просто заработать денег обманным путем, то тогда он, конечно, нашим пациентам только навредит. Поэтому мы стараемся отслеживать деятельность остеопатов.

Врач не советует обращаться к незнакомым мануальным терапевтам и остеопатам: «объявления со столба – это плохой вариант». Если невролог знает хорошего специалиста, он может посоветовать его услуги пациентам, когда видит, что это принесет пользу.

Совет о том, чтобы просто «показаться» остеопату, не обращаясь в больницу, София Лобова считает неправильным.

- Должно быть наоборот. Если человека что-то беспокоит, пусть сначала пойдет к врачу, пройдет обследования, лечение. Врач поставит определенный диагноз, почему, допустим, у человека есть болевой синдром. И тогда уже по рекомендации врача есть смысл обратиться к остеопату, мануальному терапевту, массажисту, а не наоборот. Это дополнительная мера помощи человека, когда мы уже знаем, с чем имеем дело. Это важно, потому что в ряде случаев есть противопоказания к таким процедурам, - поясняет врач.

Остеопат в Екатеринбурге 2023: цена

Стоимость приема остеопатов в Екатеринбурге в 2023 году варьируется от опыта специалиста, клиники, где он ведет осмотры и терапию, образования. Минимальная цена составляет 1400 рублей, максимальная – 4500 рублей. В среднем, остеопаты принимают за 3500 рублей.

Остеопат в Екатеринбурге 2023: адреса

«Вертеброцентр» - ул. Кировградская, д. 20, телефон: +7 343 363-02-19

«Эволайн» - ул. Шейнкмана, д. 86, телефон: +7 343 364-54-72

«Остеократ» - пр. Космонавтов, д. 70, телефон: +7 343 364-54-78

«Опора» - ул. Юлиуса Фучика, д. 13, телефон: +7 343 288-76-73

«Артмед» - ул. Амундсена, д. 118, телефон: +7 (343) 206-58-95

«СТМ Кидс» - ул. Сурикова, д. 60, телефон: +7 343 288-55-97

«Кинезиоцентр» - ул. Павла Шаманова, д. 38, телефон: +7 343 363-56-94

«Белый лотос» - ул. Уральская, д. 3, телефон: +7 343 351-78-32

«Здоровая семья» - ул. Юлиуса Фучика, д. 3, телефон: +7 343 385-58-02

«Медцентр ПРО» - пер. Саперов, д. 5, телефон: +7 343 243-64-26