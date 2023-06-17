В Краснотурьинске педофил изнасиловал восьмилетнюю девочку

Изверг напал на беззащитного ребенка в подъезде многоквартирного дома. Фото: паблик "Инцидент Краснотурьинск"

Вечером, 15 июня, в подъезде одного из домов по улице Лермонтова в Краснотурьинске пьяный мужчина напал на восьмилетнюю девочку, после чего изнасиловал ее. Об этом пишет паблик «Инцидент Краснотурьинск».

После того, как о преступлении сообщили в полицию города, на поиски педофила были ориентированы личный состав, одновременно в соцсетях стали распространять фоторобот преступника. На вид ему около 40 лет, плотное телосложение, рост около 165 – 170 сантиметров.

По информации Е1, подозреваемого в совершении зверского преступления удалось задержать.

СКР и региональный полицейский главк преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней не комментируют.