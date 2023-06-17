Под Нижним Тагилом из-за зайца иномарка с компанией молодежи улетела в кювет

В аварии пострадали четыре человека. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Около 4 часов утра на трассе Екатеринбург – Серов под Нижним Тагилом на скорости улетела в кювет и перевернулась иномарка. В ДТП получили травмы четыре человека, включая 16-летнюю школьницу.

По данным ГИДД Свердловской области, 22-летний мужчина за рулем «Шевроле Круз» ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила. Молодой человек не справился с управлением, после чего автомобиль улетел в кювет, где перевернулся.

Среди пассажиров оказалась 16-летняя школьница. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель вместе 18-летней супругой с многочисленными травмами попали в больницу Нижнего Тагила. 21-летний пассажир получил сотрясение головного мозга, у 16-летней пассажирки диагностировали ушибы головы и руки. После осмотра медики отпустили ее домой.

Во время поездки водители и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель был трезв, стаж его вождения – четыре года, за последний год он 18 раз нарушал правила дорожного движения.

Движению автомобиля помешал заяц, перебегавший трассу. Фото: ГИБДД по Свердловской области

- Компания молодежи в ночное время возвращалась домой из Екатеринбурга. Со слов водителя ДТП произошло по причине неожиданно появившегося на дороге животного — зайца. Мужчина совершил резкий маневр во избежание наезда на животное, в результате чего потерял управление, - рассказывают в ГИБДД по Свердловской области.

Сейчас по факту аварии проводится расследование, после которого будет принято процессуальное решение. Также сотрудники ГИБДД направят в подразделение по делам несовершеннолетних данные о нахождении ночью в автомобиле школьницы без сопровождения ее законных представителей.

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