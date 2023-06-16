Мария Погребняк заявила, что продолжает жить с Павлом Погребняком после развода

Мария и Павел нередко ссорились, когда были вместе. Фото: соцсети

Блогер и продюсер Мария Погребняк призналась, что после развода продолжает находиться под одной крышей с Павлом Погребняком. Она также опровергла слухи о том, что расставание произошло на почве измен экс-футболиста «Урала».

- Мы разошлись не по этой причине. Между нами пропало чувство любви, и мы поняли, что нужно расходиться. Так сложились обстоятельства. Пока мы продолжаем жизнь вместе, - честно призналась светская львица в разговоре с «КП-Екатеринбург».

О разводе супругов стало известно накануне после того, как в Сети появилось видео, на котором Марию нежно обнимает галантный кавалер.

- Я вообще-то уже свободная девушка, поэтому не вижу ничего особенного в том, что происходит в ролике, - объяснилась участница шоу «Новые звезды в Африке».

Напомним, супруги познакомились в школе и прожили вместе 17 лет. Сама Мария рассказывала, что они нередко ссорились из-за темпераментных характеров.

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