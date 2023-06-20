По «горящим» следам

В первом квартале «Росгосстрах» вновь занял первую строчку в рейтинге компаний, обеспечивающих страховой защитой принадлежащие россиянам дома и дачи. Об этом свидетельствует обнародованные Банком России статистические показатели страхового рынка за январь-март 2023 года.

Сегодня на долю старейшей страховой компании России приходится 32,7% всех премий, полученных отечественными страховщиками в этом сегменте рынка — это более 2,3 млрд рублей. Общий объем ответственности «Росгосстраха» по договорам страхования строений составляет 1,875 трлн рублей. Лидирует «Росгосстрах» и по объему возмещения за утраченное имущество: выплаты компании по договорам страхования домов и дач в первом квартале составили почти 376,5 млн рублей. Это также самый большой показатель среди российских страховщиков.

В этом году компании довелось урегулировать и несколько резонансных страховых событий — в том числе и в поселке Сосьва, где в конце апреля сгорели сотни домов. Более 30 из них были застрахованы в «Росгосстрахе», и уже в начале мая клиенты компании получили выплаты в полном объеме — в целом более 20 млн рублей.

«Накопленный за более чем 100 лет работы опыт позволяет нам в считанные дни урегулировать даже такие масштабные страховые события, — рассказал директор Свердловского филиала «Росгосстраха» Николай Гузий. — В помощь руководителю агентского центра «Сосьвинский» Марии Исуповой, которая работала на месте, мы направили сотрудников подразделений урегулирования убытков. Бюрократические моменты при оформлении заявлений от пострадавших были сведены к минимуму. И сейчас земляки приходят к нашей сотруднице уже не с заявлениями, а с благодарностью за помощь в трудную минуту. А те, кто не пострадал, стали обращаться с просьбой застраховать их имущество».

Спрос на страхование вырос и в других районах области. Ведь из-за лесных и ландшафтных пожаров дома десятками горели в Ирбитском, Белоярском, Сысертском, Верхнемышминском районах. По словам Николая Гузия, в Единый контакт-центр компании в этом году уже поступило на 63% больше звонков от желающих защитить дома и квартиры, чем годом ранее. Люди наглядно убедились, что нажитого можно лишиться буквально в одночасье.

Пожары — главная угроза для жилья в частном секторе. Огонь зачастую уничтожает строение целиком, поэтому и размер ущерба обычно больше, чем при подтоплениях или ураганных ветрах. «В прошлом году в нашем регионе в структуре страховых случаев с жильем на пожары пришлось 27,5%, при этом по ним было выплачено 84,5% от общего возмещения, или 56,4 млн рублей», — рассказал Николай Гузий.

В «Росгосстрахе» обращают внимание на то, что сегодня как никогда актуально страховать жилье на его реальную стоимость, а не пытаться сэкономить на оплате полиса — только в таком случает выплата позволит быстрее вернуться к привычному образу жизни. Не лишним будет и страхование ответственности перед соседями, причем не для галочки. К сожалению, такие бедствия, как пожары, мало зависят от хозяев домов, но нередко возгорания происходят из-за неаккуратности — от мангалов, печей, плохой электропроводки. И тут виновнику придется не только свое жилье отстраивать, но и соседям ущерб возмещать.

К тому же расходы на страховой полис — а его стоимость для строений составляет от 0,7% до 2% страховой сумму — плановые для семейного бюджета. А вот если с жильем вдруг что-то произойдет, то потребуются несопоставимо большие суммы. В той же Сосьве был печальный пример — один из клиентов, который на протяжении нескольких лет страховал свой коттедж с хорошим ремонтом и дорогой техникой, в этом году отказался продлевать договор, сказал, что не понимает, на что тратит свои деньги, если ничего не происходит. После пожара владелец дома остался лишь с тем, что успел вынести буквально из огня. Еще сохранились часть стен и фундамент, но они после высокотемпературного термического воздействия уже просто не годятся для восстановления. Правда в поселке больше прямо противоположных примеров — когда клиенты благодарят агентов «Росгосстраха» за то, что уговорили оформить полис. Мол, не очень хотелось страховаться, денег жалко было, а теперь понятно, что все правильно сделал.

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