На Урале полицейский спас из задымленной квартиры семью с двумя детьми

Вадим Федотов вывел из квартиры супругов и двоих детей. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Верхней Салде лейтенант полиции спас семью из пожара. Вадим Федотов вывел из квартиры супругов и двоих детей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Выходя из дома, мужчина и его жена заметили черный дым, который валил из окна одной из квартир. Тогда полицейский незамедлительно кинулся в подъезд, чтобы оповестить о возгорании жильцов. Когда он добрался до квартиры на третьем этаже, ему навстречу вышла женщина, ее силовик вывел.

- Мне навстречу вышла женщина, ее я первую вывел, а потом услышал, она говорит, что у нее двое детей несовершеннолетних. В большой комнате мне попался ребенок. Одного я вывел, сразу пожарным передал. Обратно пошел, там пламя сильнее разгорелось. Потом второго ребенка вывел из огня, - пояснил Вадим Федотов.

После этого лейтенант вернулся в квартиру, чтобы вывести на улицу главу семьи, который успел надышаться едким дымом и получить жуткие ожоги. Врачи госпитализировали мужчину в реанимацию с ожогами 30% тела, ожогом легких и отравлением угарным газом.

- Как такового страха не было, в мои обязанности входит людей спасать, - добавил полицейский.

Спасенная семья уже поблагодарила Вадима Федотова. Глава семьи рассказал, что возгорание началось на кухне. Жильцы квартиры пытались самостоятельно потушить огонь, но безрезультатно.

- Благодаря самоотверженным действиям Вадима Федотова в настоящее время жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает, - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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