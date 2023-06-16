Депутат Андрей Луговой и актриса Мария Шукшина призвали признать Ельцин Центр иноагентом

В Ельцин Центре отреагировали на проверку спокойно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне деятельность Ельцин Центра обсуждали в Госдуме на заседании комиссии по борьбе с иностранным вмешательством. В ходе обсуждения выяснилось, что Минюст проводит в отношении музея первого президента России проверку. По ее итогам, как ожидается, будет принято решение о том, является ли Ельцин Центр иноагентом или нет.

После того как музей истории первого президента в очередной раз оказался на слуху, против него высказались зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой и актриса Мария Шукшина. Напомним, последняя уже не раз негативно высказывалась о Ельцин Центре.

Андрей Луговой считает, что признать иноагентом центр не могут из-за его особого статуса.

- Ельцин Центр не перестает удивлять своей непотопляемостью. Казалось бы, деятельность «штаба пятой колонны» распространилась далеко за границы самого здания и не вызывает сомнений в деструктивном и разрушительном влиянии. Однако нам упорно твердят о недостаточности «оснований для реагирования», а Минюст уже выносил решение об отказе присвоить Ельцин Центру статус иностранного агента, так как у министерства нет соответствующих полномочий из-за особого статуса Центра, - пишет в своем Telegram-канале Андрей Луговой.

Мария Шукшина поддержала начавшуюся проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также парламентарий заявил, что Ельцин Центр, подобно «государству в государстве продвигает свою политику».

Заслуженная артистка России Мария Шукшина поддержала начавшуюся проверку.

- Прочла хорошую новость: Минюст начал проверку Ельцин Центра на предмет деятельности иноагента. Главное, чтобы довели дело до конца! Мы, Культурный фронт России, с этой инициативой выступили еще в январе, - заключила российская актриса.

В пресс-службе самого Ельцин Центра считают, что им бояться нечего, ведь деятельность организации ведется в строгом соответствии с законом.

- Вся финансовая отчетность абсолютно прозрачна и публикуется на сайте Президентского Центра. Ежегодно мы отчитываемся о деятельности Ельцин Центра, в том числе финансовой, перед Попечительским советом, состав которого опубликован на сайте Yeltsin.ru, - пояснили в пресс-службе организации.

В музее первого президента уверены, что проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления Ельцин Центра иностранным агентом нет и быть не может.

Напомним, недавно за Ельцин Центр вступился другой депутат Госдумы. Максим Иванов призвал прекратить призывы о закрытии этого места.

Ранее в поддержку музея первого президента России высказывался известный кинорежиссер Андрей Кончаловский.

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