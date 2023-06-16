Защита коллектива: на титановом производстве второй раз за год повысили зарплату своим рабочим

Фото: пресс-служба ВСМПО-АВИСМА

Реальные зарплаты россиян в 2023 году вырастут на 3–5%, несмотря на инфляцию. Такой прогноз дал президент России Владимир Путин в начале марта.

По данным Росстата, на начало года средняя зарплата россиян составляла 63,3 тысячи рублей. К концу года, с учетом прогнозного роста, она составит более 66 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ВСМПО-АВИСМА

При этом ряд отраслей уже существенно превысил этот показатель. По данным аналитиков, одной из важных причин повышения зарплат стало сохранение и пополнение ценных инженерных и высококвалифицированных рабочих кадров, чтобы наращивать объемы производства в важных для страны экономических направлениях.

По результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, за год зарплаты сотрудникам уже повысили 77% российских компаний, сообщил телеканал RT со ссылкой на источник. Чаще всего пересматривали зарплату в сферах производства, логистики и услуг. В опросе участвовали представители тысячи предприятий из всех регионов страны. В их числе – мировой титановый лидер «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Фото: пресс-служба ВСМПО-АВИСМА

Так, в первом полугодии 2023 года заработная плата 20 тысяч сотрудников Корпорации и дочерних обществ была в очередной раз проиндексирована на 6 %. При этом компания недавно повысила зарплаты основному производственному персоналу с 6 % до 40 %. Теперь средняя зарплата на предприятиях титановой компании составляет 69 тысяч рублей.

– Решение о повышении зарплаты руководством было принято еще в начале текущего года с учетом роста объемов производства, анализа рынка труда и с целью обеспечения кадровой защищенности наших предприятий. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы повышать уровень реального содержания заработной платы, в том числе в текущем году, – отметила директор по управлению персоналом ВСМПО-АВИСМА Ольга Фуртатова.

Фото: пресс-служба ВСМПО-АВИСМА

Зарплаты работникам ключевых профессий повышались дифференцированно. Например, на площадке ВСМПО в Верхней Салде (Свердловская область) важное внимание уделили плавильщикам, кузнецам, прокатчикам, токарям, газорезчикам. На АВИСМА в Березниках (Пермский край) – электролизникам в производстве магния, печевым, плавильщикам, выбивщикам титановой губки.

С учетом проведенного повышения зарплаты и индексации, средняя зарплата на ВСМПО сегодня составляет 69 146 рублей и на АВИСМА – 68 801 рубль. Это выше среднего показателя зарплат в регионах присутствия компании. По данным Росстата, в Свердловской области в марте 2023 года средняя зарплата составляла 60 719 рублей, в Пермском крае – 56 085 рублей.

Фото: пресс-служба ВСМПО-АВИСМА

Напомним, «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является крупнейшим в мире производителем титановой продукции, высоко востребованной в авиакосмической индустрии, энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине и строительстве. В числе партнеров – более 450 компаний в 50 странах мира.