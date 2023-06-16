Сейчас исполнительница живет в Европе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Басманный районный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Лизу Монеточку* (Гырдымову) за отсутствие маркировки иноагента на YouTube-канале. После начала СВО уроженка Екатеринбурга покинула Россию вместе с мужем Виктором Исаевым. В начале 2023 года стало известно, что она выставила на продажу квартиру в центре столицы.

- Назначено административное наказание, статья 19.34 часть 4 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»), - говорится в картотеке суда.

В апреле 2022 года певица проиграла Стасу Костюшкину суд на 500 тысяч рублей. Тогда суд запретил ей исполнять песню «Мама, я не зигую». Экспертиза показала, что Монеточка* использовала в качестве плагиата аранжировку к своей песне из трека «Женщина, я не танцую».

Напомним, в августе прошлого года Монеточка* впервые стала мамой.

* признана иноагентом Министерством юстиции РФ

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