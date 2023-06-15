В Ирбите учительницу, напавшую на пятиклассника, отстранили от работы

Конфликт случился после того, как мальчик обидел дочку учительницы. Фото: Алексей Булатов / скриншот видео Инцидент Ирбит

В Ирбите в школе № 1 учитель напала на ученика за то, что он обидел ученицу. Все произошло на площадке школьного лагеря 14 июня. Конфликт попал на видео, которое опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Инцидент Ирбит».

На кадрах видно, что педагог в грубом тоне объясняла пятикласснику, что он не должен обижать девочку. Женщина говорит, что в случае очередного конфликта его ждут новые разборки. После этого педагог несколько раз толкнула парня.

В свою защиту подросток пытался объяснить учительнице, что школьница задирает его первая и регулярно провоцирует на конфликт. В конце конфликта обе стороны говорят о том, что обратятся к директору школы Роману Горбунову. Девочка, о которой идет речь, оказалась дочкой учительницы.

Директор учебного заведения в разговоре с «КП-Екатеринбург» рассказал, что в соответствии с приказом в школе № 1 проводится служебное расследование по данному инциденту.

- Вчера были взяты объяснения как со стороны ребенка, так и со стороны учителя. Ребенка я пригласил в кабинет, чтобы он успокоился. Ребенок изложил свою версию произошедшего. В ходе процедуры примирения мы встречались со сторонами конфликта. Педагог осознал степень своей вины. Она готова принести извинения за свое поведение мальчику и его семье. Маму школьника ждали, но она не подошла. С ней мы в любом случае будем встречаться. На время расследования было принято решение об отстранении от работы педагога, - рассказал директор школы № 1 Роман Горбунов.

Произошедшим конфликтом уже заинтересовался областной Следственный комитет. По результатам начавшейся проверки сотрудники выяснят, какой вред здоровью получил школьник.

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