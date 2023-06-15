«Кричала «помогите», но сил ее спасти не было»: друзья рассказали подробности гибели девушки на реке Шумиха

Валерия должна была закончить школу в следующем году. Фото: предоставлено героем публикации

В ночь на 15 июня в Ревде – на реке Шумиха произошла трагедия. Компания друзей в возрасте от 16 до 18 лет отдыхала на природе. Ребята решили покататься на лодке, однако она опрокинулась. Четверым удалось выбраться на берег, а вот 18-летней Валерии сделать это оказалось не под силу. Девушка утонула.

Знакомые Валерии рассказали «КП-Екатеринбург» обстоятельства трагедии.

По их словам, Валерия из неполной семьи. Ее и братьев с сестрой воспитывала мама. Девушка оставалась в школе на второй год. Валерия должна была выпуститься лишь в 2024-м году.

В тот вечер не обошлось без алкоголя.

- Лера захотела прокатиться. В какой-то момент она взялась за правый борт лодки и она зачерпнула воды. Она начала быстро заполняться водой, девочки начали нырять в воду. Мы слышали, как Лера кричала: «Помогите». Но у меня не было сил плыть. Да и другие ребята не пришли на помощь, - рассказала знакомая утонувшей девушки.

После этого ребята стали звать Валерию. Однако ответа так и не последовало. К месту приезжали спасатели МЧС, полицейские и медики скорой помощи. Тело девушки достали только утром. По факту гибели школьницы СК проводит проверку.

- По поступившей информации, пять молодых людей в районе 00:00-01:00 поплыли кататься на лодке, которая перевернулась. Четыре человека смогли самостоятельно выплыть на берег, один человек утонул. К месту происшествия прибыла одна единица техники и трое спасателей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

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