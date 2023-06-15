В Екатеринбурге будут судить мужчину, который пытался примкнуть к террористам в Сирии

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить мужчину, который пытался примкнуть к террористам. Для этого уроженец одной из среднеазиатских республик прибыл в Казань, где его и задержали силовики. Ранее мужчина некоторое время жил в уральской столице. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в СУ СК по Свердловской области.

Еще в 2015 году гость из среднеазиатской республики, придерживаясь радикальных религиозных взглядов, попытался вступить в террористическую организацию в Сирии. Мужчина планировал участвовать в военных действиях на территории этой страны.

- Однако по независящим от него обстоятельствам он не смог этого сделать. В дальнейшем обвиняемый стал проживать на территории Екатеринбурга, где сотрудники правоохранительных органов выявили совершенные противоправные действия, после чего следствием СК России им дана правовая оценка в виде возбуждения уголовного дела, - отметил представитель свердловского СУ СКР Максим Чалков.

Сейчас дело находится на контроле Следственного комитета России. Силовики устанавливают обстоятельства совершенных преступлений и собирают доказательную базу. Мужчине предъявили обвинение по двум статьям. На данный момент он заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Изначально попытку выезда в Сирию зафиксировали свердловские сотрудники полиции из Центра по противодействию экстремизму. Именно они задержали мужчину в Казани.

- О задержанном известно, что он, с его слов, окончил санкт-петербургский университет по экономической специальности. Ранее являлся наркозависимым, но якобы сумел избавиться от этого пагубного пристрастия. А вскоре увлекся другим не менее опасным явлением, которое едва не вовлекло его в ряды запрещенной в нашей стране организации. Так несостоявшийся экономист оказался под стражей, и теперь ему грозит реальная уголовная ответственность на срок порядка 10 лет, - начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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