Курьер из Екатеринбурга стал моделью Yves Saint Laurent и покорил европейские подиумы

Парень обучался в модельной школе около четырех месяцев. Фото: соцсети Никиты Осминина

Екатеринбуржцу Никите Осминину 19 лет. Он учится в колледже, а в свободное время подрабатывает курьером.

Парень раньше мечтал о том, чтобы стать актером, однако в итоге выбрал другую профессию. За прошедшие четыре месяца он прошел модельную школу. Здесь природные данные и яркая внешность сыграли ему на руку. К тому же у парня высокий рост - 186 сантиметров! Теперь Никита не только разносит заказы, но и выходит на подиумы вместе с моделями Yves Saint Laurent и участвует в «Неделе моды».

- Никита подрабатывал курьером. Он хотел исполнить свою мечту и пришел на обучение около четырех месяцев назад. Мы оценили его параметры, внешние данные. Они как раз подходили по всем пунктам для участия в зарубежных показах. Сделали ему портфолио, а затем подготовили к «Неделе моды». Конечно, сделать рабочую визу сейчас сложно, но мы справились, - рассказала «КП-Екатеринбург» директор модельного агентства Dream Fashion Studio Анастасия Садовая.

По ее словам, сначала Никита созванивался с организаторами онлайн, а потом получил приглашение поучаствовать в шоу от модного дома Yves Saint Laurent. Сам кастинг проходил в Париже, а показ мужской летней коллекции состоялся уже в Берлине 12 июня.

- В шоу участвовало около 30 моделей. Это очень хороший старт. Успехам Никиты мы очень рады, поддерживаем его. До этого у него не было модельного прошлого. Теперь же навык дефиле помогает ему не только во время участия в уральских показах, но и в зарубежных, - говорит Анастасия Садовая.

По словам директора модельного агентства, парней для участия в шоу отбирают значительно реже, чем девушек. Но этот выход для модели из Екатеринбурга не последний. В будущем для Никиты Осминина планируют найти новые зарубежные контракты.

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