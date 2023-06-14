Одним из обвиняемых оказался бывший боец ММА Илес Бобиев. Фото: СКР по Свердловской области

Екатеринбургский суд отправил в СИЗО обвиняемых по делу о громком убийстве двух мужчин на Юго-Западе. Тела погибших были обнаружены после массовой драки в ночь на 12 июня. 21-летний парень и 38-летний мужчина были зарезаны ножом.

По словам свидетелей, драка произошла на почве денежного конфликта между мигрантами. После громких разборок несколько человек скрылись с места преступления. Этот момент попал на записи с камер наблюдения магазина напротив.

- От полученных колото-ножевых ранений пострадавшие скончались на месте происшествия. Еще несколько человек были госпитализированы в больницу, где им оказана необходимая помощь, - рассказали в СКР по Свердловской области.

Первого обвиняемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух человек, совершенное группой лиц» задержали в Челябинской области. Им оказался 27-летний бывший боец ММА Илес Бобиев. На заседании суда он признался, что участвовал в драке, но заявил, что никого не убивал и не скрывался, а поехал домой к семье.

Фото: СКР по Свердловской области

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, второй подсудимый 1996 года рождения был задержан в Казахстане.

- Сейчас он находится под стражей. В дальнейшем будет доставлен в Екатеринбург для производства с ним необходимых следственных действий, - пояснили в СКР по Свердловской области.

Ленинский районный суд отправил обоих в СИЗО до 11 августа 2023 года.

- Раскрытие преступления находилось на личном контроле руководства свердловского Главка МВД. В ходе поисковых мероприятий оперуполномоченные быстро нашли иномарку, на которой скрылись подозреваемые, а также иные вещдоки, которые помогли выйти на след подозреваемых, - отметил Валерий Горелых. - Еще 17 человек, которых отрабатывали на причастность к криминальной разборке, будут в ближайшее время депортированы за пределы территории РФ в связи с нарушением миграционного законодательства

Напомним, 21-летнего погибшего в массовой драке звали Хафиз, второго зарезанного – Тимур Исмаилов, ему было 38 лет. Дело о двойном убийстве взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

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