Мотоинспекторы гонялись по улицам Екатеринбурга за лихачом с крупным наркогрузом

Погоня произошла в минувшие выходные на дублере Сибирского тракта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мотоинспекторы устроили погоню за лихачом, у которого при себе была крупная партия наркотиков. Водитель на Haval отчаянно пытался скрыться от сотрудников полиции, нарушая ПДД. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Погоня произошла в минувшие выходные на дублере Сибирского тракта. Батальон ДПС засек неадекватного автомобилиста и потребовал от него остановиться. Просьбы водитель иномарки проигнорировал и на скорости попытался скрыться из виду полицейских.

- Во время преследования он неоднократно допускал агрессивные маневры, двигаясь по встречной полосе, на красный сигнал светофора, создавал опасные ситуации и продолжал игнорировать требования полиции об остановке. Кроме того, водитель успевал выкидывать в разные стороны свертки с веществом, обмотанные изолентой, - рассказали в региональном ГИБДД.

Уже при подъезде к Новокольцовскому тракту автомобиль удалось заблокировать сотрудниками ДПС. Они задержали водителя. Им оказался 34-летний житель поселка Верхнее Дуброво. Ранее мужчина уже был судим за кражу. Полицейскими были найдены шесть свертков, обмотанных изолентой, которые выбросил водитель. Все обнаруженное отправили на экспертизу. Она показала, что мужчина перевозил больше 15 граммов синтетического наркотика.

- Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции №6 МВД России по городу Екатеринбургу. Возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических средств в особо крупном размере по части 3 статьи 30 пункта 2 и части 4 статьи 228 прим 1 УК РФ, - рассказала старший инспектор отделения пропаганды УГИБДД по Свердловской области Галина Кравченко.

Помимо этого, мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД и неповиновение сотрудникам полиции.

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