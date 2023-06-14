Екатеринбургский суд отправил в СИЗО экс-бойца MMA, участвовавшего в массовой драке с двойным убийством

Сухроб Давлатов признался, что участвовал в драке, после которой в Екатеринбурге нашли два трупа. Фото: соцсети/СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге суд избрал пресечения 27-летнему экс-бойцу ММА Сухробу Давлатову, принимавшему участие в массовой драке, в которой от ножевых ранений погибли два человека. Мужчина предстал перед Ленинским районным судом как Илес Бобиев (пять лет назад он поменял имя, - Прим. Ред.).

- Задержан до 11 августа, - сообщили «КП-Екатеринбург» в Ленинском районном суде.

Его задержали в Челябинской области. На заседании обвиняемый признался, что участвовал в драке, но заявил, что никого не убивал и не скрывался, а поехал домой к семье. Однако следствие подозревает, что ножевые ранения убитым нанесли именно Бобиев и еще один обвиняемый, который также был отправлен в СИЗО.

- Его задержали в Казахстане. Сейчас он находится под стражей так. В дальнейшем будет доставлен в Екатеринбург для производства с ним необходимых следственных действий, - пояснили в СКР по Свердловской области.

Напомним, 21-летнего погибшего в массовой драке звали Хафиз, второго зарезанного – Тимур Исмаилов, ему было 38 лет. Ранее руководитель организации «Дом народов Урала» Фарух Мирзоев рассказал «КП-Екатеринбург», что конфликт произошел на почве денег.

Дело о двойном убийстве взял на контроль Глава СКР Александр Бастрыкин.

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