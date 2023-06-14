В Госавтоинспекции напомнили свердловчанам, как помочь попавшим в аварию

Оказать первую доврачебную неотложную помощь при ДТП – моральный долг и обязанность каждого Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если вы стали очевидцем аварии, то вместо восклицаний «Ох!» и «Ах!» начните действовать – вызовите спасателей по номеру 112 и максимально начинайте помогать пострадавшим.

Для формирования дорожной культуры среди водителей и пешеходов Госавтоинспекция Свердловской области в очередной раз напомнила жителям региона о правильном и ответственном поведении на дороге.

Оказать первую доврачебную неотложную помощь при ДТП – моральный долг и обязанность каждого. За неоказание помощи и оставление людей в опасности в нашей стране существует уголовная ответственность.

. За неоказание помощи и оставление людей в опасности в нашей стране существует уголовная ответственность

Свидетели аварий должны срочно вызвать службу спасения и приступить к оказанию первой помощи. Хорошо, если среди очевидцев и свидетелей найдутся врачи и специалисты, которые смогут оказать помощь более профессионально.

Один или несколько пострадавших после аварии могут оказаться на дороге или находиться в автомобиле. Как помочь?

В Госавтоинспекции напомнили алгоритм оказания первой доврачебной помощи при ДТП.

Прежде всего, убедитесь, что Вам, как спасателю, никакая опасность не угрожает. Внимательно осмотритесь, нет ли рядом возгорания. Если пострадавший лежит на дороге, выставите опознавательные знаки. Можно использовать канистру, огнетушитель, бутылку с водой и прочее.

Свидетели аварий должны срочно вызвать службу спасения и приступить к оказанию первой помощи. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Оцените состояние всех пострадавших и начинайте оказывать помощь тем, кто в самом тяжелом состоянии. Оцените его жизненные функции, находится ли он в сознании.

Помните, важно своими действиями не навредить. Можно вызвать скорую, оградить место происшествия, найти палки, которые пригодятся, чтобы сделать и впоследствии наложить шины.

ДЫХАНИЕ

Если пострадавший не реагирует, оставьте его в том же положении и позовите на помощь окружающих. Контролируйте состояние пострадавшего. Обеспечьте проходимость дыхательных путей. Проверьте признаки дыхания: движение грудной клетки, шум дыхания, ощущение

движения воздуха на своей щеке.

При наличии нормального дыхания у пострадавшего, контролируйте его состояние до

приезда «скорой».

Но если дыхание у пострадавшего отсутствует, начните делать 30 компрессий: положите основание ладони на середину его грудной клетки. Затем возьмите руки в замок и надавливайте плавно строго вертикально, по линии, соединяющей грудину с позвоночником. Глубина продавливания 5-6 см, частота – 100 в минуту.

Детям грудного возраста надавливание производите двумя пальцами.

Детям старшего возраста - ладонью одной руки.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Сделайте искусственное дыхание: запрокиньте голову пострадавшего, приподнимите подбородок пальцами другой руки. Зажмите нос пострадавшего пальцами. Герметизируйте полость

рта. Произведите два плавных выдоха в рот пострадавшего в течение 1 секунды каждый. Контролируйте подъем грудной клетки пострадавшего при вдохе.

Чередуйте 30 надавливаний с двумя искусственными вдохами.

Так вы сможете вернуть дыхание и спасти жизнь человеку. Контролируйте состояние пострадавшего до приезда медиков.

КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ РАНЫ

Если у пострадавшего есть наружное кровотечение, сделайте на рану прямое давление или наложите давящую повязку.

Остановить кровотечение можно пальцевым прижатием артерий. Для этого нужно сильно прижать пальцами или кулаком к ближайшим костным образованиям.

Можно применить жгут-закрутку: поверх одежды наложить жгут из подручного материала вокруг конечности выше раны. Завязать концы узлом так, чтобы образовалась петля. Вращая палку затянуть жгут-закрутку до остановки кровотечения. Закрепить палку. Контролируйте состояние пострадавшего до приезда врачей.

ТРАВМЫ

Если у пострадавшего есть травма грудной клетки, то прежде, всего, нужно закрыть рану воздухонепроницаемым материалом и зафиксировать этот материал повязкой или пластырем. Приложите, по возможности, холод к ране через тканевую прокладку. Придайте пострадавшему положение «полусидя».

При травме живота нельзя вправлять выпавшие органы в брюшную полость! Запрещено давать пить и есть! Вокруг выпавших органов положите валик из марлевых бинтов. Поверх валиков наложите повязку к животу, а поверх – холод.

В случае травмирования конечностей, прежде всего, остановите наружное кровотечение, если оно есть. Обеспечьте неподвижность места переломов костей с помощью шин или подручных средств – подойдут ветки, доски, наложенные поверх одежды. Выполните иммобилизацию с обездвиживанием двух соседних суставов, расположенных выше и ниже места перелома. После наложения шины зафиксируйте ее бинтами или пластырем. При переломе нижней конечности наложите шины с двух сторон. Если нет шин или подручных средств, то зафиксируйте поврежденную ногу, прибинтовав ее к здоровой ноге, а руку – к туловищу.

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Спасая людей, попавших в аварию, позовите на помощь окружающих. Без суеты, четко и громко давайте им команды действий, например, «Мужчина, вызовите скорую помощь». Вызов врача или доставка пострадавшего в больницу должны быть выполнены оперативно.

Примите меры по устранению опасных для жизни состояний. Проводите реанимационные мероприятия, остановку кровотечения и т. д.

Не оставляйте пострадавшего без внимания, контролируйте его состояние, продолжайте поддерживать его жизненные функции до прибытия медиков.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ СЛУЖБЫ

Зачастую инспекторы ДПС первыми прибывают на место ДТП и от того, насколько быстро и грамотно будет оказана первая помощь пострадавшим, зависит жизнь и здоровье участников автоаварии.

В Свердловской области инспекторы ДПС обязательно проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП. На практических занятиях специалисты Медицины катастроф обучают сотрудников дорожно-патрульной службы накладывать шины, обрабатывать раны, останавливать кровотечение и накладывать повязки, делать искусственное дыхание.

Для оказания помощи инспекторы используют оборудование, входящее в состав медицинской укладки, которой укомплектованы все патрульные автомобили ГИБДД.

В составе медукладки есть шины, перевязочный материал, средства для проведения экстренной сердечно-легочной реанимации, носилки.

Комплектование патрульных автомобилей специальным оборудованием идет по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ

Единые телефоны спасения: «01», с мобильного телефона «101».

Единый телефон вызова экстренных служб «112».