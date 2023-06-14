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Общество14 июня 2023 9:57

Из Екатеринбурга в США едва не отправили самолетом ретромикроскоп времен Николая II

Российскую культурную ценность пытались отправить под видом запасных частей от школьного микроскопа
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Такие приборы делали около века назад в Вене Фото: Федеральная таможенная служба

Такие приборы делали около века назад в Вене Фото: Федеральная таможенная служба

Некий гражданин в США едва не получил российскую культурную ценность в виде раритетного микроскопа. Устройство, с помощью которого можно разглядывать строение клеток, попытался отправить курьерской службой доставки предприниматель из Екатеринбурга. Да только таможенники в аэропорту Кольцово едва увидели необычный микроскоп, сразу поняли – просто так покидать пределы нашей страны подобное устройство не может.

- Вместо запасных частей школьного микроскопа, заявленных в документах, в посылке инспекторы обнаружили деревянный футляр с деталями для оптического микроскопа с признаками старины, - прокомментировали сотрудники Федеральной таможенной службы. - В коробке находились набор окуляров и объективов, подвижное зеркало для подсветки, лапки держателя для предметного стекла и тубус.

В комплекте не хватало основания и предметного столика с конденсором Фото: Федеральная таможенная служба

В комплекте не хватало основания и предметного столика с конденсором Фото: Федеральная таможенная служба

На микроскопе даже гравировка была с надписью «C.REICHERT WEIN». Эта фирма производила микроскопы в конце XIX века в Вене. То есть устройство, обнаруженное таможенниками, застало времена правления императора Николая II Романова.

- В комплекте не хватало основания и предметного столика с конденсором, - добавляют сотрудники таможенной службы. - Экспертиза подтвердила, что детали относятся к специальному монокулярному поляризационному микроскопу, изготовленному более 100 лет назад, и являются культурной ценностью. Вывоз таких предметов возможен только при наличии разрешительных документов, которых у предпринимателя не оказалось.

Сотрудники таможенной службы продолжают вести расследование по данной ситуации.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ