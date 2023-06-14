Из Екатеринбурга в США едва не отправили самолетом ретромикроскоп времен Николая II

Такие приборы делали около века назад в Вене Фото: Федеральная таможенная служба

Некий гражданин в США едва не получил российскую культурную ценность в виде раритетного микроскопа. Устройство, с помощью которого можно разглядывать строение клеток, попытался отправить курьерской службой доставки предприниматель из Екатеринбурга. Да только таможенники в аэропорту Кольцово едва увидели необычный микроскоп, сразу поняли – просто так покидать пределы нашей страны подобное устройство не может.

- Вместо запасных частей школьного микроскопа, заявленных в документах, в посылке инспекторы обнаружили деревянный футляр с деталями для оптического микроскопа с признаками старины, - прокомментировали сотрудники Федеральной таможенной службы. - В коробке находились набор окуляров и объективов, подвижное зеркало для подсветки, лапки держателя для предметного стекла и тубус.

В комплекте не хватало основания и предметного столика с конденсором Фото: Федеральная таможенная служба

На микроскопе даже гравировка была с надписью «C.REICHERT WEIN». Эта фирма производила микроскопы в конце XIX века в Вене. То есть устройство, обнаруженное таможенниками, застало времена правления императора Николая II Романова.

- В комплекте не хватало основания и предметного столика с конденсором, - добавляют сотрудники таможенной службы. - Экспертиза подтвердила, что детали относятся к специальному монокулярному поляризационному микроскопу, изготовленному более 100 лет назад, и являются культурной ценностью. Вывоз таких предметов возможен только при наличии разрешительных документов, которых у предпринимателя не оказалось.

Сотрудники таможенной службы продолжают вести расследование по данной ситуации.