Разрушительная волна пошла по реке Каква из-за прорыва дамбы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ровно 30 лет назад в Серове, что на севере Свердловской области, произошло ЧП, равных которому в истории города не было ни до, ни после. На реке Каква прорвало дамбу. Из-за этого огромный поток воды хлынул в сторону местных поселков, снося дома, как бумажные кораблики.

- Из-за обильных дождей к 14 июня 1993 года уровень воды на Киселевском водохранилище на реке Каква стал резко подниматься. К тому же от жары в горах растаял ледник. Из-за этого дамба и не выдержала, - объясняет сотрудница Серовского исторического музея Елена Царегородцева. - Тогда погибли 12 человек и восемь пропали без вести.

И еще тысячи семей остались без крова. К годовщине трагедии мы попросили очевидцев рассказать, как происходило ЧП.

В 1993-м из-за наводнения некоторое время перемещаться по поселкам у Серова можно было только на лодке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ДАМБЕ ОБРАЗОВАЛАСЬ 30-МЕТРОВАЯ ПРОБОИНА

О том, что грядет катастрофа, власти Серова знали за несколько часов до прорыва дамбы – готовились к худшему сценарию развития событий. В хронике ЧП, опубликованной в 1993-м году газетой «Серовский рабочий» говорится, что 14 июня ночью в 00.45 в городской администрации собралась комиссия по ЧС. Критический уровень воды у дамбы составлял 118 метров, а уровень воды к тому моменту поднялся уже почти до 115 метров. Всего трех метров не хватало, чтобы вода начала переливаться на другую сторону.

- В 02.55 была объявлена эвакуация лагерей отдыха «Зеленый огонек» - 250 человек и «Березка» - 200 человек, - сообщалось в «Серовском рабочем». – В дальнейшем эвакуирован лагерь «Чайка». В других лагерях детей не было. Объявлены эвакопункты.

К 30-летию трагедии в Серовском историческом музее открыли выставку, посвященную наводнению Фото: Серовский исторический музей

К пяти часам утра в городе объявили об эвакуации районов, которым угрожало затопление. А уже в 07.35 вода стала переливаться через дамбу. Еще пять часов и дамбу прорвало - в ней образовалась пробоина шириной в 30 метров и глубиной в три метра. Началась полная эвакуация людей с участием вертолетов. Многие люди оказались заперты водой на крышах своих домов.

- В 13.45 дамбу прорвало на большую глубину, и вода хлынула полным потоком в городскую зону, - сообщали наши коллеги в 1993-м. – Последовали большие разрушения на пути движения воды. К 14.10 вода дошла до пионерлагеря «Ромашка». Смыты его сооружения. Плотина металлургического завода им. А.К. Серова забита проплывающими бревнами. В 15.40 затоплены скважины забора воды по городу. Отключена электроэнергия на ДОЗе – вода высотой 2 метра по всем цехам. Поток воды растет...

БРОСИЛАСЬ СПАСАТЬ КОТЯТ

Картина тех событий до сих пор свежа в воспоминаниях жителей Серова, находившихся в зоне бедствия. Многие столкнулись с ЧП, будучи детьми, как например Олеся Калинина, проработавшая в сфере образования Серова больше 20 лет.

- Мне было 13 лет. Мы жили на окраине города в бараке в районе Горпарка буквально в тридцати метрах от реки Каква, - вспоминает Олеся Калинина. - Я ночевала дома одна. Мама осталась в городе у знакомых после праздника. Вдруг около пяти утра стук в дверь. Открываю, а там милиционер: «Взрослые дома? Нет? Одевайся, девочка, бери документы и уходи. Дамбу прорывает». Я тогда это всерьез не восприняла – кивнула, закрыла дверь и снова легла спать.

Из-за наводнения многие улицы в затопленных поселках оказались завалены бревнами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но уже через полчаса по улице стали ездить машины экстренных служб – полным ходом шла эвакуация.

- Я проснулась, вышла на дорогу. Было где-то полдевятого утра. Воды на земле было уже сантиметров десять. Я пошла к девочке-соседке моего возраста, - рассказывает Олеся. - Ее мама сказала, чтобы мы шли в Завокзальный район к каким-то ее знакомым - подальше от реки. А у них кошка котят родила. Мы еще не понимали опасности, оставили их в коробке дома и ушли. Потом все стали говорить, что уже дамбу прорвало, что волна идет. А у меня домой мама к тому моменту должна была вернуться и непонятно, что происходит. Мы решили вернуться.

К тому моменту, когда Олеся с подругой дошли до своего дома, по реке пошла высокая волна.

- Ее было видно по гребню. Она в метрах пятистах от нас была в тот момент. Слышу, мама кричит – поворачиваюсь и вижу в 50 метрах от нас военный «Урал», - вспоминает Олеся. - Внутри несколько людей и моя мама мне кричит. Я ей помахала. И вот стоим мы с подругой перед бараком. Нам нужно заходить, котят спасать, а к нам идет это месиво из воды и обломков. Страха тогда не было. Мы забежали за барак и в этот момент волна ударила о наш дом. Мы с подругой держались за забор палисадника. Вода обогнула дом. Нас вымочила – до пояса достала – и отошла к реке. Это была еще не самая большая волна. Лишь одна из первых. Мы быстро котят забрали из дома, запихнули за пазуху и побежали к «Уралу». Помню, молодой военный матерился, спрашивал, зачем мы в дом побежали, когда надо было спасаться. А я просто показала котят за пазухой. Мужик орать перестал. Просто закинул нас в «Урал» и нас повезли в город.

СОСЕДСКИЙ СРУБ ПРИПЛЫЛ В ОГОРОД

Не все тогда покинули свои дома. Пережидать бедствие в родных стенах остались, например, родители Веры Орловой, которой в момент наводнения был 31 год. Они оставались в доме, наблюдая, как вода подбирается к ним, готовые в любой момент подняться на чердак. Сама Вера в тот момент спешила вернуться из санатория в Перми.

- Сначала нас не садили на поезд. Мы ждали на вокзале, переживали. Потом поезд все-таки пустили, но он остановился на Каквинском переезде перед разрушенным мостом, - вспоминает Вера Орлова. – Меня встретили на машине и мы сразу в дом поехали. Было страшно смотреть на улицу. Она вся была в бревнах. Соседский сруб к нам в огород приплыл и еще «Волга» чья-то. Так за срубом сосед потом прибежал: «Отдайте его назад!». Да ради бога, берите, мы ведь его не крали, он сам приплыл. Потом очень долго мы разбирали завалы. Между соседями от дома к дому веревки протягивали. Сушили на них вещи.

Поезд, шедший из Перми в Серов, вынужден был остановиться на Каквинском переезде из-за разрушенного моста Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Потоком воды из многих домов вымыло всю мебель и бытовую технику. А когда вода ушла, жители поселка, в котором жили родители Веры, обнаружили, что все их добро вода свалила в огромную кучу за поселком.

- Там всякие газовые плиты лежали, баллоны. Горы техники, - говорит Вера Орлова. – Многие туда бегали, брали кому и что надо. Помню, мы на тележке газовый баллон полный привезли оттуда.

Многие дома, оказавшиеся в зоне затопления, тогда неделями приходилось очищать от толстого слоя ила и просушивать. Но была и другая проблема – отсутствие чистой питьевой воды.

- Мне кажется самое страшное было в том, что пить хотелось, а воды питьевой нигде попросту не было, - вспоминает Олеся Калинина. - Мы бегали за водой к машинам с цистернами, которые приезжали. И не дай бог ты ее прокараулил. У кого печки просушивались быстрее, на печках делали себе чай. А мы прямо на улице такую времянку складывали из кирпичей и на ней готовили.

О ЧП в Серове в 1993-м писали издания по всей страны. Жители многих городов собирали гуманитарную помощь для пострадавших Фото: Серовский исторический музей

Серовская трагедия в 1993-м привела к тому, что в местных поселках, пострадавших от воды, появилось несколько новых улиц. На них строили дома для тех, кто лишился крова. По воспоминаниям местных жителей, понадобилось около трех лет, чтобы полностью жизнь вернулась в прежнее русло.

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