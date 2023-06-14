На Урале месяц назад бесследно исчез выпускник кадетского класса

Как рассказывали друзья Сергея, он закончил кадетский класс. Фото: соцсети Сергея

В Свердловской области бесследно пропал 28-летний выпускник кадетского класса Сергей Рубенин. Молодой человек перестал выходить на связь почти месяц назад, с 17 мая. Друзья и близкие даже не подозревают, куда он мог направиться.

- Он был с друзьями в компании. Они все находились возле магазина «У Клена», друзья отвлеклись и более не видели Сергея, - сообщили «КП-Екатеринбург» в добровольческом поисково-спасательном отряде ARBIS.

В отряде добавили, что им неизвестно даже примерное местоположение Сергея.

- Мы с ним давно знакомы, но не общались уже приличное время. Слышал от других его друзей только то, что у него дома какие-то сожители появились неблагополучные, как бы они к его пропаже не имели дело, - поделился с «КП-Екатеринбург» знакомый Сергея.

Поиском пропавшего занимаются волонтеры и полицейские. В день пропажи Сергей был одет в темные штаны и синий бомбер. У мужчины темно-русые короткие вьющиеся волосы, карие глаза, рост - 175 сантиметров.

Поисками занимаются волонтеры и полицейские. Фото: ДПСО ARBIS

- По данному факту заявление зарегистрировано в дежурной части ОМВД России по городу Первоуральску. В настоящее время сотрудники территориального ОВД из подразделений уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции проводят оперативно розыскные мероприятия, устанавливают места его возможного нахождения. Ориентировка с описанием внешности мужчины передана нарядам ППСП, ГИБДД, находящихся на маршрутах патрулирования, - уточнили в пресс-службе ОМВД по Первоуральску.

Если вы знаете, где может находиться Сергей, сообщите об этом инфору поиска Алене по телефону +7(999)560-66-13 или руководителю отряда Андрею: +7(961) 767-17-49.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru