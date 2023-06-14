Расследование преступления взял на контроль председатель СКР Фото: СУ СКР по Свердловской области

Уголовное дело об убийстве двух мужчин на улице Бардина передадут в первый отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Изначально расследование резни в Юго-Западном взял на себя Ленинский отдел СК.

- Сейчас стоит вопрос о передаче уголовного дела в следственное управление, - сообщил инсайдер «КП-Екатеринбург».

Накануне стало известно о задержании 27-летнего бойца ММА Сухроба Давлатова. Об этом сообщил глава общественной организации «Дом народов Урала» Фарух Мирзоев. По его словам, 21-летнего Хафиза и 38-летнего Тимура зарезали из-за долгов.

- Обычные разборки на почве денег. Двое убиты, двое в больнице. Наша полиция сработала хорошо. Уже через несколько часов Сухроба Давлатова задержали. Сколько всего задержано человек, мне неизвестно, - пояснил «КП-Екатеринбург» Фарух Мирзоев.

На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось. Ранее председатель СК Александр Бастыркин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела.

- Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщили в СКР. Ночная драка южан попала на камеры видеонаблюдения.