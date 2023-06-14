Борьбу с огнем ведут более 120 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале 14 июня продолжается борьба с лесными пожарами. Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки, 13 июня, удалось ликвидировать четыре возгорания на общей площади в 54,5 гектара в Каменском, Невьянском, Нижнетуринском городских округах, Камышловском муниципальном районе.

- Площадь лесных пожаров в Свердловской области за неделю сократилась более чем на 92% - с 932 до 72 гектаров, - отметили в департаменте информполитики региона.

Сегодня, 14 июня продолжается ликвидация пяти природных пожаров в Первоуральске, Ивдельском городском округе, Камышловском муниципальном районе и Гаринском.

Борьбу с огнем ведут более 120 человек с помощью свыше 20 единиц спецтехники.

Напомним, в Свердловской области действует противопожарный режим. Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает свердловчанам о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах.