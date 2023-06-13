В свердловском поселке завершены поиски 10-летнего мальчика

О прекращении поисков сообщили в чате местных жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском поселке Верхнее Дуброво завершились поиски 10-летнего мальчика. Информация об этом появилась в местных чатах.

- Найден живым. Жители поселка - молодцы, оперативно справились с поисками, - сообщили «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, ребенок пропал 13 июня.

- Мальчик ушел гулять в лес сегодня днем. Вечером смог позвонить спасателям и сообщил, что заблудился. В отряд заявка поступила в 21.30. Около 22:38 поиски были поставлены на стоп, - отметили волонтеры.

На месте школьника осмотрели врачи скорой помощи. Его здоровью ничего не угрожает.

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