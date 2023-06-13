В свердловском поселке пропал 10-летний мальчик

поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В свердловском поселке Верхнее Дуброво пропал 10-летний мальчик. О местонахождении Овчинникова Кирилла неизвестно с 13 июня. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в поиском отряде «Прорыв».

Приметы - рост 155 сантиметров, телосложение среднее, глаза серо-голубые, волосы отсутствуют, - рассказали волонтеры.

На момент пропажи мальчик был одет в белую футболку, штаны темно-синего цвета и белую бейсболу. Ребенок может находиться в лесу.

Сейчас поисками мальчика занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Если вам известно, где может находиться ребёнок, сообщите об этом инфоргу «Прорыва» Надежде по номеру +79521303370. Также вы можете обратиться в МО МВД России «Заречный», набрав 83437721059.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru