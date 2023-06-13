В Богдановиче священники с прихожанами начали плести маскировочную сеть для участников СВО

Мастерской стала беседка при храме Фото: предоставлено протоиереем Игорем Смолиным

В храме во имя Иоанна Богослова, что в Богдановиче, у прихожан появилась полезная традиция – после службы, да и просто как появилась свободная минута, они собираются и плетут маскировочные сети для участников спецоперации. Размером три на три метра. Да из ленточек защитного цвета. Трудятся, читая молитву, или под звуки православного радио. Берут пример с настоятеля храма и других священнослужителей.

- Пока была зима, мы делали блиндажные свечи. А сейчас актуальны маскировочные сети. В них потребность есть, - рассказывает «КП-Екатеринбург» настоятель прихода во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, протоиерей Игорь Смолин. – Сам плету ее, когда свободное время выдается. Приехал в приход. Есть часик? Не ходить же просто по территории. Иду плести сеть. Хоть ленточку, да добавлю в нее. Я и на службе объявлял прихожанам – если есть время, придите, потрудитесь часок. Дождик пошел, в огороде работать нельзя. Придите и сплетите сеть.

Эту ткань разрежут на множество ленточек, которые потом повяжут на готовую сеть Фото: предоставлено протоиереем Игорем Смолиным

Мастерской стала беседка при храме, в которой также действует патриотический клуб со своим поисковым отрядом. Здесь установлены специальные конструкции, на которые натянуты сети. Рядом стоят рулоны ткани защитного цвета. Из них надо вырезать ленточки особой формы, чтобы удобнее было вплетать их в сеть. Тогда солдата, укрывшегося под нею, ни один вражеский квадрокоптер с высоты не разглядит.

- У нас два разных цвета в ленточках. Один – песчано-зеленый. Другой просто зеленый, - объясняет технологию отец Игорь. – Ленточки нарезаются из ткани с таким особенным зигзагом, будто елочкой. Сначала повязывается на шнур ленточка песчаного цвета. Потом по диагонали зеленая. К нам и не воцерковленные люди приходят. Некоторые посмотрят, как делается сеть, а потом дома ее плетут и приносят уже готовую. Так на шаг ближе становимся к тому, чтобы сохранить человеческую жизнь.

Участие добровольное. Школьники тоже решили помочь и плетут сеть наравне со взрослыми Фото: предоставлено протоиереем Игорем Смолиным

В организации всего процесса помогают местные общественные движения. На материал – сети и ткань – жертвуют деньги сами жители Богдановича и местные предприниматели. Почти за три недели при храме сделали уже около семи маскировочных сетей. Волонтеры признаются, что могли бы и больше, да рук не хватает.

- В основном в изготовлении маскировочной сети участвуют сейчас прихожане, но приглашаются все. Здесь нет ничего сложного, - объясняет руководитель общественного движения «Родительский комитет ГО Богданович» Виктор Паринов. - Готовые сети мы планируем отправить с грузом гуманитарной помощи, который повезем.

К слову, ранее мы писали о 8-летнем мальчике из Екатеринбурга, который в свободное время вместе с отцом вяжет маскировочные сети для участников СВО.

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