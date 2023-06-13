О головной боли можно сообщить во время профосмотра лечащему врачу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Головная боль – одна из самых частых жалоб современных уральцев. Человек может годами терпеть боль, считая, что врачи такой «мелочью» не занимаются. «КП-Екатеринбург» и Центр общественного здоровья и медицинской профилактики региона совместно рассказывают уральцам, как поддерживать хорошее самочувствие. Невролог городской клинической больницы №14 София Лобова объяснила, почему может возникать головная боль, к какому специалисту обратиться и как самому победить ее.

Лечение головной боли в Екатеринбурге в 2023 году: почему появляются частые головные боли

- Я думаю, что частые головные боли в первую очередь возникают от нарушения режима труда и отдыха. Люди перегружены, не умеют отдыхать, игнорируют ночной сон, не придерживаются режима дня, не умеют планировать свой рабочий день. В результате возникает переутомление и хроническое недосыпание. Это приводит к истощению организма. И первое, что возникает, – это головные боли и сниженная работоспособность, - говорит София Лобова.

Лечение головной боли в Екатеринбурге в 2023 году: к какому врачу идти

София Лобова рекомендует в первую очередь пойти к терапевту. Врач осмотрит пациента, учитывая его жалобы, при необходимости назначит клинические анализы крови, мочи, биохимию, кардиограмму.

- Возможно, он поставит вопрос о контроле артериального давления, потому что частая причина головных болей – это неконтролируемое артериальное давление. Люди даже часто не знают, что оно у них повышено. Целесообразно сначала обратиться к терапевту, а он сам решит, к неврологу или кардиологу нужно направить человека для дополнительного обследования, - поясняет София Лобова.

Как бороться с головной болью

Можно попробовать исправить положение, занявшись профилактикой головной боли.

- Люди сами могут профилактировать частые головные боли. И первое, что надо сделать, – это наладить режим труда и отдыха. Люди сейчас часто недооценивают важность всего этого. Делать это просто: давайте нормализуем для начала режим дня. В одно и то же время встаем в будни и выходные дни, в одно и то же время ложимся спать. Полноценно спим ночью. Уменьшаем количество стрессов. Если это возможно, максимально избегаем стрессовых ситуаций и сами не создаем конфликты. И еще я бы посоветовала людям с тридцати лет вести дневник давления, хотя бы две недели перед посещением врача. Надо измерять утром, когда проснулись и вечером, записывая результаты. Если тонометр есть рядом, то можно измерить давление, когда появилась головная боль и тоже записать эти цифры, даже если они в норме. И в течение двух недель станет понятно, есть проблемы с давлением или нет. Это облегчит задачу врача на приеме и ускорит диагностику, - советует София Лобова.

Какие анализы нужны при частой головной боли

Неврологи советуют для начала просто подойти на прием. Возможно, тех анализов, которые уже были сделаны у терапевта, будет достаточно. Если специалист увидит, что нужны дополнительные анализы, он может назначить их, а также специфическое инструментальное обследование по неврологии. Сам же пациент не может знать всех необходимых процедур для постановки правильного диагноза.

Лечение головной боли и мигрени в Екатеринбурге: цена

В среднем, стоимость первичного приема невролога в Екатеринбурге в платных клиниках, составляет 1500-1700 рублей. Вторичный прием обойдется в 1400 рублей.

Лечение головной боли и мигрени в Екатеринбурге: адреса

Городская клиническая больница № 14 - ул. 22-го Партсъезда, 15А, телефон: + 7 (343) 338-53-95

Центр неврологии и лечения головных болей медцентра «Европа-Азия» - ул. Фурманова, 67, телефон: 8 (912) 049-35-67, 8 (343) 295-15-23

УРО-ПРО – ул. Кузнечная, д. 83, телефон: +7 (343) 301-50-51

УГМК-Здоровье - ул. Шейнкмана, д. 113, телефон: +7 (343) 363-32-43

Клиника неврологии «Вертеброцентр» - ул. Кировградская, д. 20, телефон: +7 (343) 363-47-52

Клиника «Артролайн» - ул. Циолковского, д. 57, телефон: +7 (343) 363-32-95.