Борьбу с огнем в регионе ведут более 100 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале 13 июня продолжается борьба с лесными пожарами. Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки, 12 июня, удалось ликвидировать три возгорания в Ивдельском, Сосьвинском и Первоуральском районах на площади 343,8 гектара.

- Площадь лесных пожаров в Свердловской области за прошедшие сутки сократилась почти в семь раз и, по данным на вечер 12 июня, составляла 54 гектара, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Сегодня продолжается ликвидация трех природных пожаров в Камышловском, Пышминском и Гаринском районе. Борьбу с огнем ведут более 100 человек с помощью свыше 20 единиц спецтехники.

Ранее мы писали, что Свердловская область стала одним из самых пожароопасных регионов России. Об этом сообщила вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко.

Напомним, в Свердловской области действует противопожарный режим. Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает свердловчанам о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах.