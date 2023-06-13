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Происшествия13 июня 2023 5:21

Пожары в Екатеринбурге и Свердловской области: последние новости на 13 июня 2023 года

В Свердловской области 13 июня 2023 года площадь лесных пожаров сократилась почти в 7 раз
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Борьбу с огнем в регионе ведут более 100 человек

Борьбу с огнем в регионе ведут более 100 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале 13 июня продолжается борьба с лесными пожарами. Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки, 12 июня, удалось ликвидировать три возгорания в Ивдельском, Сосьвинском и Первоуральском районах на площади 343,8 гектара.

- Площадь лесных пожаров в Свердловской области за прошедшие сутки сократилась почти в семь раз и, по данным на вечер 12 июня, составляла 54 гектара, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Сегодня продолжается ликвидация трех природных пожаров в Камышловском, Пышминском и Гаринском районе. Борьбу с огнем ведут более 100 человек с помощью свыше 20 единиц спецтехники.

Ранее мы писали, что Свердловская область стала одним из самых пожароопасных регионов России. Об этом сообщила вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко.

Напомним, в Свердловской области действует противопожарный режим. Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает свердловчанам о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах.

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