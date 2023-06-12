Синоптики рассказали, когда в Екатеринбург вернется жара

Уральцы смогут насладиться теплым летом в середине следующей недели
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на следующей неделе будет переменчивой. Похолодание на Среднем Урале продлится до 13 июня.
По данным Свердловского Гидрометцентра, 12 июня днем температура воздуха – от +13 до +18 градусов, в ночь на 13 июня ожидаются заморозки до -2 градусов Цельсия.
Тем не менее, настоящее лето не за горами и уже 14 июня уральцы снова смогут насладиться теплой и даже жаркой погодой.
- Дневные температуры по области 14-16 июня ожидаются на уровне от +20 до +25, - рассказал в своем telegram-канале сообщает эксперт в области метеорологии Алексей Пулин.
При этом осадки в ближайшие дни в Екатеринбурге и Свердловской области не ожидаются.
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